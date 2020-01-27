Mansur Yavaş'dan dikkat çeken iddia: Bir kişi önergelerimizi reddettiriyor!

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, KRT TV'de Saygı Öztürk'ün sunduğu programda konuştu.

Elazığ’da meydana gelen depremle birlikte ülkedeki birlik ve bütünlüğe vurgu yapan Yavaş, şu ifadeleri kullandı:

"Elazığ’da meydana gelen depremin ardından herkes orada. Hiç kimseyi ayırmadan ben hepsine çok teşekkür ediyorum. Bu çok önemli bir hadise. Böyle zamanlar bizim birlik olduğumuz zamanlar; ama bizi hep acılar mı birleştirecek? Sadece acılar bizi birleştirmemeli. Bizim kavga edecek tartışacak bir durumumuz yok. Özellikle Ankara için şunu söyleyebilirim, bizler seçilmiş insanlarız, halka karşı sorumluluklarımız var. Seçildikten sonra siyaset bitmiştir. Herkese karşı sorumluluğumuz var. Herkesten vergi alıyoruz herkese eşit hizmet ediyoruz. Bu Elazığ’daki olay da bize ders olmalı. Sadece acılarda değil sevinçlerde de birlikte olmalıyız. Her olayda yan yana gelmeliyiz."

"ŞEYTANIN AKLINA GELMEYECEK HADİSELER"

Birlik ve bütünlük içerisinde hareket edilmesi gerektiğini vurgulayan Yavaş, sözlerini şöyle sürdürdü;