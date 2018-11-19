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Mansur Yavaş 'doğru haber budur' dedi ve Twitter'dan paylaştı

SEÇİM HABERLERİ  | 19.11.2018 12:34 | Son Güncelleme

2019 Mart ayında yapılacak olan yerel seçimler öncesinde flaş bir gelişme yaşandı. 2014 seçimlerinde CHP'nin Ankara adayı olan ancak bu kez İYİ Parti ile ana muhalefetin 'rozetsiz' ortak adaylığını istediği iddia edilen Mansur Yavaş'tan çok konuşulacak bir açıklama geldi.

Mansur Yavaş 'doğru haber budur' dedi ve Twitter'dan paylaştı

2014 yılında gerçekleşen seçimlerde CHP'nin Ankara adayı olan fakat bu kez İYİ Parti ile ana muhalefetin “rozetsiz” ortak adaylığını istediği öne sürülen Mansur Yavaş’tan dikkat çeken açıklama geldi.

Mansur Yavaş, hakkında çıkan haberlerle ilgili sosyal medya hesabından “Doğru haber budur” mesajıyla Yeniçağ gazetesi yazarı Servet Avcı’nın yazısını paylaştı.

İşte Yavaş'ın o mesajı;

mansur-tweet

Yeniçağ gazetesi yazarı Servet Avcı ise yazısında Mansur Yavaş’la ilgili “Sonuçta hâlâ Mansur Yavaş'ın yapılan tekliflere rağmen aday olup olmayacağına karar vermiş değil… Aday olursa kazanma ihtimali 2014'de göre çok daha yüksek… Yine de fazlaca kirlenmiş bu siyaset dünyasında olup olmama konusunda son derece tereddütlü… Şahsen, aday olursa kendisini tabii ki destekleyeceğim ama olmazsa da kararına saygı duyacağım…” değerlendirmesinde bulundu.

“Çünkü siyaset 'riyakârlar geçidi' gibi…” diyen Avcı şöyle devam etti:

“Maskeli balonun ortasında, nerenizden kim tarafından, üstelik yüzünüze gülünürken vurulacağınızı bilemiyorsunuz… Son cümlede ne demek istediğimi günü geldiğinde mutlaka yazacağım…”

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Anahtar Kelimeler:
2019 seçim yerel seçim seçim sonuçları Mansur Yavaş CHP İYİ parti

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
şu an haberlerin halkın fatura çarşı pazar esnafın hali olması lazım SEÇİM DEĞİL
Naza çekmeyi bırak ta karar ver.Sonra Atı çalan Üsküdarı geçmesin.Bahane de arama fazla naz aşık usandırır bilirsindir.Sen de dahil Hiç kimse de olmazsa olmaz değildir Unutma.
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