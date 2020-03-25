Mansur Yavaş duyurdu! İzinleri uzatıldı

Twitter hesabından paylaşımda bulunan Yavaş, şunları kaydetti:

"Milli Eğitim Bakanlığı kararına göre; 30 Nisan'a kadar eğitime ara verilmesi sebebiyle belediyemiz ve bağlı kuruluşlarında 12 yaşından küçük çocuğu olan personelimizin izinleri de 30 Nisan'a kadar uzatılmıştır."

Kıymetli mesai arkadaşlarım;



Milli Eğitim Bakanlığı kararına göre; 30 Nisan’a kadar eğitime ara verilmesi sebebiyle belediyemiz ve bağlı kuruluşlarında 12 yaşından küçük çocuğu olan personelimizin izinleri de 30 Nisan’a kadar uzatılmıştır.



Bilginize sunarım. — Mansur Yavaş (@mansuryavas06) March 25, 2020



