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  4. Mansur Yavaş duyurdu! İzinleri uzatıldı

Mansur Yavaş duyurdu! İzinleri uzatıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.03.2020 22:18 | Son Güncelleme

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, okullarda 30 Nisan'a kadar eğitime ara verilmesi nedeniyle 12 yaşından küçük çocuğu bulunan belediye personelinin izinlerinin de aynı tarihe kadar uzatıldığını bildirdi.

Mansur Yavaş duyurdu! İzinleri uzatıldı

Twitter hesabından paylaşımda bulunan Yavaş, şunları kaydetti:

"Milli Eğitim Bakanlığı kararına göre; 30 Nisan'a kadar eğitime ara verilmesi sebebiyle belediyemiz ve bağlı kuruluşlarında 12 yaşından küçük çocuğu olan personelimizin izinleri de 30 Nisan'a kadar uzatılmıştır."


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Mansur Yavaş Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş

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