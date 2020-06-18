Mansur Yavaş duyurdu! LGS ve YKS sınavlarında toplu taşıma ücretsiz

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, LGS ve YKS'ye yönelik alınan kararı sosyal medyadan yaptığı açıklamada duyurdu.

Yavaş yaptığı açıklamada şunları ifade etti:

"LGS ve YKS'nin yapılacağı tarihlerde toplu taşıma araçlarımız öğrenciler, veliler ve sınav görevlilerine ücretsiz olacaktır. Ulaşımda herhangi bir aksaklık yaşanmaması için araçlarımız tam kapasite çalışacaktır. Sınava girecek olan tüm öğrencilerimize başarılar diliyorum."

LGS ve YKS'nin yapılacağı tarihlerde toplu taşıma araçlarımız öğrenciler, veliler ve sınav görevlilerine ücretsiz olacaktır.



Ulaşımda herhangi bir aksaklık yaşanmaması için araçlarımız tam kapasite çalışacaktır.



Sınava girecek olan tüm öğrencilerimize başarılar diliyorum. pic.twitter.com/yvJW25x91V — Mansur Yavaş (@mansuryavas06) June 18, 2020



