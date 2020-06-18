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  4. Mansur Yavaş duyurdu! LGS ve YKS sınavlarında toplu taşıma ücretsiz

Mansur Yavaş duyurdu! LGS ve YKS sınavlarında toplu taşıma ücretsiz

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.06.2020 16:06 | Son Güncelleme

Ankara Büyükşehir Belediyesi Mansur Yavaş, "LGS ve YKS'nin yapılacağı tarihlerde toplu taşıma araçlarımız öğrenciler, veliler ve sınav görevlilerine ücretsiz olacaktır" açıklamasında bulundu.

Mansur Yavaş duyurdu! LGS ve YKS sınavlarında toplu taşıma ücretsiz

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, LGS ve YKS'ye yönelik alınan kararı sosyal medyadan yaptığı açıklamada duyurdu.

Yavaş yaptığı açıklamada şunları ifade etti:

"LGS ve YKS'nin yapılacağı tarihlerde toplu taşıma araçlarımız öğrenciler, veliler ve sınav görevlilerine ücretsiz olacaktır. Ulaşımda herhangi bir aksaklık yaşanmaması için araçlarımız tam kapasite çalışacaktır. Sınava girecek olan tüm öğrencilerimize başarılar diliyorum."


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