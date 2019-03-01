Mansur Yavaş: Ekonomik kalkınma olmadan Ankara kalkınmaz

'Millet ittifakı'nın Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Mansur Yavaş, "Hayvancılığı destekleyeceğiz. Tarıma büyük önem veriyoruz. Kızılırmak suyunu Gölbaşı'ndan Bala arasında sulu tarım yapmak için kullanacağız. Ekonomik kalkınma olmadan Ankara kalkınmaz" dedi. 'Millet ittifakı'nın Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Mansur Yavaş, 31 Mart yerel seçimine yönelik çalışmaları kapsamında, Kastamonu Dernekleri Federasyonu'nca Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde düzenlenen etkinliğe katıldı. Burada, Ankara'da yaşayan Kastamonuluların sorunlarını dinleyen Yavaş, projeleri hakkında bilgi verdi. İktidarın yerel seçimi kazanmak için kullandığını belirttiği dili eleştiren Yavaş, "Muhtar adaylarına soruyorum. 'Sizin başka rakibiniz var mı?' Var. Peki siz onlara veya onlar size 'hain' diyor mu? 'Olur mu öyle şey' diyorlar. O da yerel seçim bu da yerel seçim. O zaman neden böyle söylüyorlar? Ancak böyle korkutarak, ajite ederek insanları iktidar olmak, seçimi kazanmak istiyorlar. Bu dil hiç kimseye bir şey kazandırmaz. Bu dil siyasetin dili olamaz" diye konuştu.

'BEYPAZARI'NDA YAPILANLARI KÜÇÜMSÜYORLAR'

Mansur Yavaş, ardından Beypazarı Karaşar Saray Köyü Derneği'nce düzenlenen toplantıda hemşehrileriyle bir araya geldi. Yavaş'a, Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar da eşlik etti. Saray sakinlerinin her zaman kendisine destek verdiğini kaydeden Yavaş, hemşehrilerinin kendisini Beypazarı Belediye Başkanlığı'ndan tanıdığını belirterek, "Beypazarı'nda yapılanları küçümsüyorlar. 'Bunu mu yapmışlar? Hani nerede bu insanlar?' diyor" dedi. 'KIZILIRMAK RAZI OLMAMIŞ'

Rakibi AK Parti'li Mehmet Özhaseki'nin kendisine yönelik "Verdiği sözlerin hiçbirini yapmadı" dediğini hatırlatan Mansur Yavaş, "Kendisi, 'Ben verdiğim sözlerin hepsini yaptım' diyor. Gençlerimizin hepsi internet kullanıyor. Girin, bakın. 'Kayseri'ye deniz getireceğim' demiş. 'Şehr-i Derya' diye bir proje yapmış. Kayseriliye sorun, 'Nerede bu proje?' diye. 'Central Park yapacağım' demiş. O da ortada yok. Daha önemlisi 'Kızılırmak'ı Kayseri'den geçireceğim' demiş; ama Kızılırmak razı olmamış" diye konuştu.