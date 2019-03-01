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Mansur Yavaş: Ekonomik kalkınma olmadan Ankara kalkınmaz (2)

POLİTİKA HABERLERİ  | 01.03.2019 17:46 | Son Güncelleme

TOPTANCILAR SİTESİNİ VE GİMAT'I ZİYARET ETTİ Mansur Yavaş, seçim çalışmaları kapsamında, Öz Ankara Toptancılar Sitesi, Gıda ve İhtiyaç Maddeleri Ankara Derneği'ne (GİMAT) ziyarette bulundu.

Mansur Yavaş: Ekonomik kalkınma olmadan Ankara kalkınmaz (2)

TOPTANCILAR SİTESİNİ VE GİMAT'I ZİYARET ETTİ
Mansur Yavaş, seçim çalışmaları kapsamında, Öz Ankara Toptancılar Sitesi, Gıda ve İhtiyaç Maddeleri Ankara Derneği'ne (GİMAT) ziyarette bulundu. Ziyarette Yavaş'a Yenimahalle Belediye Başkanı Adayı Fethi Yaşar ve İYİ Parti Genel İdare Kurulu Üyesi Faruk Köylüoğlu da eşlik etti. Ziyarette Yavaş, esnafı ziyaret ederek destek istedi. Ziyaret sırasında esnafın Ankara Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Melih Gökçek ile ilgili soru sorması üzerine Yavaş, "Görevden alınmış belediye başkanına söyleyecek bir şeyimiz kalmadı. Biliyorsunuz o da bir seçmen, o yüzden onun da oyuna talibiz, onu her zaman söylüyoruz. Zaman zaman bizimle ilgili sorular da soruluyor, 'yarın bir gün görevden alırlarsa ne yapacaksınız?' Şimdi görevden alınmışlar var. Bunu Özhaseki’ye sormak lazım. Emirle gelmiş, yarın 'çekil' derlerse ne yapacak?" dedi.
'TEBRİK DİYORUM KENDİSİNİ'
Mansur Yavaş, bir gazetecinin, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ'ın, "Belediye bütçesi ile yapılan reklamlar, kampanyalar kul hakkına girer" açıklamasını hatırlatması üzerine, bu söze katıldığını söyledi. Belediye otobüsünü, imkanlarını kullananların kim olursa olsun kul hakkına girdiğini söyleyen Yavaş, şöyle konuştu:
"İnşallah bunları tespit ediyoruz. Elemanı kullanan da kul hakkına girer. Belediyenin elemanını seçim bürosuna yerleştiriyorsanız, belediyenin elemanını mitinglere götürüyorsanız bu da kul hakkına girer. Bunların hepsine dikkat etmek lazım. Bunların hepsi kul hakkına girer. Eğer objektif olarak söylendiyse bunları olumlu buluyorum. Demek ki, vicdanlı insanlar, buna dikkat eden insanlar da var. Tebrik ediyorum kendisini."
'ALLAH KİMSEYİ KENDİ VİDEOSUNU YASAKLATMAYI NASİP ETMESİN'
Rakibi AK Partili Mehmet Özhaseki'nin, "Karşı tarafın ittifakında gariplik var" sözlerinin hatırlatılması üzerine Mansur Yavaş, "Allah kimseye kendi videosunu yasaklatmayı nasip etmesin. Kendi konuştuğu videoyu kendisi yasaklattı" dedi. Yavaş, Özhaseki'nin, "Düşünsenize evinize su sayacını okumaya bir militan geliyor" sözüne ilişkin ise, "Kötü söz sahibine aittir. En güzel örneğimiz Fethi başkanım. Fethi Yaşar, Yenimahalle Belediyesini AK Parti'den almıştır ve şimdiye kadar böyle bir olay olmadı. Kirli siyasetten vazgeçmesini tekrar söylüyorum. Hep eline, kendisine bulaşıyor. Kötü söz sahibine aittir, benden böyle sözler duyamayacaksınız" diye konuştu.
'BİZİM BETON PROJEMİZ YOK'
Beton ile projelerinin bulunmadığını ama ulaşım ile ilgili projelerinin bulunduğunu kaydeden Mansur Yavaş, "Ankara'nın ekonomisini kalkındırmak için koyduğumuz tüm projeler ortada. Şu anda en büyük proje; insanlar işten çıkarılıyor, esnaf, sanayici zor durumda. Bir an evvel bunlara ne yapabiliriz? İstihdam sağlayabiliriz, insanlar ekmek sahibi olur. Biz ne kadar aç, mağdur, mazlum var, hepsinin arkasında olacağız. Bundan daha büyük bir projeyi tanımıyorum. Onların 'proje' dediklerini de yollarda görüyoruz" dedi.

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Mansur Yavaş: Ekonomik kalkınma olmadan Ankara kalkınmaz (2)Mansur Yavaş: Ekonomik kalkınma olmadan Ankara kalkınmaz (2)Mansur Yavaş: Ekonomik kalkınma olmadan Ankara kalkınmaz (2)Mansur Yavaş: Ekonomik kalkınma olmadan Ankara kalkınmaz (2)

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