Mansur Yavaş: Ekonomik kalkınma olmadan Ankara kalkınmaz (2)

TOPTANCILAR SİTESİNİ VE GİMAT'I ZİYARET ETTİ

Mansur Yavaş, seçim çalışmaları kapsamında, Öz Ankara Toptancılar Sitesi, Gıda ve İhtiyaç Maddeleri Ankara Derneği'ne (GİMAT) ziyarette bulundu. Ziyarette Yavaş'a Yenimahalle Belediye Başkanı Adayı Fethi Yaşar ve İYİ Parti Genel İdare Kurulu Üyesi Faruk Köylüoğlu da eşlik etti. Ziyarette Yavaş, esnafı ziyaret ederek destek istedi. Ziyaret sırasında esnafın Ankara Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Melih Gökçek ile ilgili soru sorması üzerine Yavaş, "Görevden alınmış belediye başkanına söyleyecek bir şeyimiz kalmadı. Biliyorsunuz o da bir seçmen, o yüzden onun da oyuna talibiz, onu her zaman söylüyoruz. Zaman zaman bizimle ilgili sorular da soruluyor, 'yarın bir gün görevden alırlarsa ne yapacaksınız?' Şimdi görevden alınmışlar var. Bunu Özhaseki’ye sormak lazım. Emirle gelmiş, yarın 'çekil' derlerse ne yapacak?" dedi.

'TEBRİK DİYORUM KENDİSİNİ'

Mansur Yavaş, bir gazetecinin, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ'ın, "Belediye bütçesi ile yapılan reklamlar, kampanyalar kul hakkına girer" açıklamasını hatırlatması üzerine, bu söze katıldığını söyledi. Belediye otobüsünü, imkanlarını kullananların kim olursa olsun kul hakkına girdiğini söyleyen Yavaş, şöyle konuştu: