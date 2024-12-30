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  4. Mansur Yavaş, Ekrem İmamoğlu'nu geride bıraktı Fatih Altaylı sonucu beğenmedi! "Meydana çıktığında oyları düşer konser işinde gördük..."

Mansur Yavaş, Ekrem İmamoğlu'nu geride bıraktı Fatih Altaylı sonucu beğenmedi! "Meydana çıktığında oyları düşer konser işinde gördük..."

30.12.2024 07:23
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'Muhalefetin Cumhurbaşkanı adayı kim olmalı?' Bu soru uzun bir süre daha sorulmaya devam edecek. Son anketten Mansur Yavaş önde çıktı Fatih Altaylı anket sonucunu beğenmedi. Mansur Yavaş'ın seçim dönemine girildikçe oyunun düşeceğini savunan Fatih Altaylı, Ekrem İmamoğlu'nun da oyunun artacağını iddia etti. Altaylı'nın konser göndermesine Mansur Yavaş cephesinin cevabı da merak ediliyor.

Mansur Yavaş, Ekrem İmamoğlu'nu geride bıraktı Fatih Altaylı sonucu beğenmedi! "Meydana çıktığında oyları düşer konser işinde gördük..."

Area Araştırma geçtiğimiz günlerde bir anket yayınladı, bu ankette Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın karşısında ana muhalefetin adayı kim olması sorusu vatandaşlara soruldu. Mansur Yavaş, %35.2 ile birinci sırada yer alırken Ekrem İmamoğlu %17.8'de kaldı. Katılanların %34.6'sı ise fikrim yok yanıtını verdi.

Genel çerçevede ise Erdoğan ile Yavaş'ın arasında bu ankete göre seçmen %52.9 ile Mansur Yavaş'ı tercih ederken Ekrem İmamoğlu ile Cumhurbaşkanı Erdoğan arasında ise %46.1 İmamoğlu önde gözüküyor. Özgür Özel ile Erdoğan arasında ise %39.3 ile yarışı Erdoğan önde götürüyor.

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FATİH ALTAYLI'DAN İLGİNÇ MANSUR YAVAŞ ÇIKIŞI!

Bu tablo ana muhalefetin Cumhurbaşkanı adayını belirleme noktasında farklı düşüncelerin olacağını şimdiden kamuoyuna gösteriyor. Öyle ki Youtube kanalında bu konuyu yorumlayan Fatih Altaylı; Mansur Yavaş'ın anketlerde önde çıkmasını ilginç bir biçimde yorumlarken 'Seçim döneminden önce oyları yüksek çıkıyor ama sonra iniyor Ekrem İmamoğlu daha politikacı bir figür' dedi.

MANSUR YAVAŞ ÖNDE ÇIKTI, ALTAYLI 'İMAMOĞLU' DEDİ!

"Mansur Yavaş'ın %62 almasına şaşırmamak lazım ama seçim dönemi gelmeden meydanlara çıkılmadan Yavaş'ın durumu budur. 2020'deki ölçümlerde Faruk Acar'dan kendim rica etmiştim. Mansur Yavaş yüzde 66 ile başlamıştı. Yavaş meydanlara çıkınca oyu azalıyor, Ekrem İmamoğlu'nun meydanlara çıkınca oyu artıyor.

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ALTAYLI: "O DA KÖTÜ BİR İNSAN DEĞİL"

Mansur Yavaş miting meydanına çıktığında oyu düşer, Ekrem İmamoğlu da %56'lara çıkar yakındır yani oranları. Mansur Yavaş'ın meydan performansı miting performansı iyi değil. Konser meselesinde gördük, çok gerildi. Bence kötü bir insan veya kötü bir aday değil ama Ekrem İmamoğlu daha politikal tip, Mansur Bey çelebi."

Bu anketin sonuçları çok konuşulur! Muhalefetin 2 adayı da seçimi kazanıyor… Bu anketin sonuçları çok konuşulur! Muhalefetin 2 adayı da seçimi kazanıyor…
Anahtar Kelimeler:
Mansur Yavaş Ekrem İmamoğlu Fatih Altaylı
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