Mansur Yavaş 'En büyük projem' demişti! 'Büyük bir heyecanla başlattık'

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin hesabından yapılan paylaşımda “Kırsal kalkınma hamlesiyle bir yandan Başkentli çiftçiler tonlarca tohum desteği alıp sözleşmeli üretime başlarken bir yandan da ABB kendi arazilerinde tarımsal üretime geçti” ifadeleri kullanıldı.

“TÜM ÇABAMIZ 6 MİLYON ANKARALI İÇİN”

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da sosyal medya hesabından projeye dair bir açıklama yaptı.

Yavaş, şu ifadeleri kullandı:

Söz verdiğimiz “Sözleşmeli Üreticilik” projemizi büyük bir heyecanla başlatmış bulunmaktayız. Ankara'da tarımın gelişmesi, çiftçimizin kazanması için elimizden geleni yapmaya devam ediyoruz ve edeceğiz. Tüm çabamız 6 milyon Ankaralı için.

Söz verdiğimiz “Sözleşmeli Üreticilik” projemizi büyük bir heyecanla başlatmış bulunmaktayız.



Ankara’da tarımın gelişmesi, çiftçimizin kazanması için elimizden geleni yapmaya devam ediyoruz ve edeceğiz.



Tüm çabamız 6 milyon Ankaralı için. #BirlikteBaşaracağız https://t.co/D9BeUBRdUX — Mansur Yavaş (@mansuryavas06) April 19, 2020



