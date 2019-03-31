HABER

Mansur Yavaş, eşi ve kızı ile oyunu kullandı

POLİTİKA HABERLERİ  | 31.03.2019 13:00 | Son Güncelleme

MİLLET İttifakı'nın Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı CHP'li Mansur yavaş, oyunu Ankara Çankaya'da bulunan Mehmet Emin Resulzade Anadolu Lisesi'nde kullandı.

Mansur Yavaş, eşi ve kızı ile oyunu kullandı

Selen YALAZ- Haluk KARAASLAN/ANKARA, (DHA)- MİLLET İttifakı'nın Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı CHP'li Mansur yavaş, oyunu Ankara Çankaya'da bulunan Mehmet Emin Resulzade Anadolu Lisesi'nde kullandı. Yavaş, "İnşallah güzel bir sonuç çıkacak" dedi.
Millet İttifakı'nın Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı CHP'li Mansur Yavaş, eşi Nursen, kızı Armağan Yavaş ile birlikte Çukurambar Mehmet Emin Resulzade Anadolu Lisesi'ne geldi. 4297 numaralı sandıkta oyunu kullanan Mansur Yavaş, "Bugün oyumuzu kullandık. Bizim büyük Ankara ailemize hayırlı uğurlu olsun. İnşallah güzel bir sonuç çıkacak. Seçmenin iradesi en büyük iradedir. Onun dışında konuşulan her şey boştur. En düzeysiz seçim olduğunu söyleyebilirim. Proje konuşmak yerine istemediğimiz şeyler konuştuk. Bunun en güzel cevabını sandıkta seçmen verecektir" dedi.
Yavaş, seçim sonuçlarını CHP Genel Merkezi'nde takip edeceğini bildirdi.

FOTOĞRAFLI

Mansur Yavaş, eşi ve kızı ile oyunu kullandıMansur Yavaş, eşi ve kızı ile oyunu kullandıMansur Yavaş, eşi ve kızı ile oyunu kullandıMansur Yavaş, eşi ve kızı ile oyunu kullandı

PARTNEREvsiz kalan ünlü yıldız yarı çıplak kamp yaparken yakalandı!Evsiz kalan ünlü yıldız yarı çıplak kamp yaparken yakalandı!
Özhaseki: Sonuca herkesin saygılı davranması icap ediyorÖzhaseki: Sonuca herkesin saygılı davranması icap ediyor
Devlet Bahçeli, oyunu kullandıDevlet Bahçeli, oyunu kullandı

En Çok Okunan Haberler

'Survivor'ın kaderi değişecek'

'Survivor'ın kaderi değişecek'

Diyarbakır ve Mardin’de muhtar adayları arasında kavga: 9 yaralı

Diyarbakır ve Mardin’de muhtar adayları arasında kavga: 9 yaralı

Kocasının isteğini kabul etmedi! Korkunç işkence olayı...

Kocasının isteğini kabul etmedi! Korkunç işkence olayı...

Erdoğan'ın oy kullanacağı okulun yanında inanılmaz kaza!

Erdoğan'ın oy kullanacağı okulun yanında inanılmaz kaza!

Sezen Aksu oy kullanamadı!

Sezen Aksu oy kullanamadı!

Sandık başında silahlı kavga! 2 ölü

Sandık başında silahlı kavga! 2 ölü

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

İmamoğlu'ndan flaş sözler! 'Beni beğeniyor, bana oy verebilir'

İmamoğlu'ndan flaş sözler! 'Beni beğeniyor, bana oy verebilir'

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Netanyahu'ya: Oğlunun kulağını çek

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Netanyahu'ya: Oğlunun kulağını çek

Diğer Haberler
Meclis'e yeni dokunulmazlık dosyaları sevk edildi

Meclis'e yeni dokunulmazlık dosyaları sevk edildi

Erdoğan: Bir gece ansızın gelebiliriz

Erdoğan'dan sert mesaj! 'Öyle davulla zurnayla gitmeye gerek yok'

İmamoğlu: Beni beğeniyor, bana oy verebilir

İmamoğlu'ndan flaş sözler! 'Beni beğeniyor, bana oy verebilir'

Devlet Bahçeli: Seçimden sonra yasa teklifini Meclis'e sunacağız

Seçimden sonra Meclis'e sunacağız

Muharrem İnce, Erdoğan ile olan anısını anlattı: Haklı çıktı

Muharrem İnce, Erdoğan ile olan anısını anlattı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yusuf Özoğul çıkışı: Tam bir ahlak dersi verdi

Yusuf, tam bir ahlak dersi verdi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.