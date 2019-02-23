Mansur Yavaş: Gölbaşı'na 'Bilişim Vadisi' kuracağız (2)

'BÜTÜN ANKETLERDE ÖNDEYİZ'

CHP Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mansur Yavaş, Ankara'nın Haymana ilçesinde, Seçim İrtibat Bürosu'nun açılışını yaptı. TBMM Başkan Vekili CHP'li Levent Gök ve CHP Haymana İlçe Belediye Başkan Adayı Hacı Aysu da açılışta yer aldı. Yavaş, gösterilen ilgiden Haymana CHP Belediye Başkan Adayı Hacı Aysu'nun önde geleceğini anladığını belirterek, "Gölbaşı'nda basın bize 'durum nedir' diye sordu. Bütün anketlerde öndeyiz. Ama asıl anket burasıdır. Maşallah 31 Mart'ın sonucunu şimdiden ortaya koymuşsunuz. Sizlerden bu desteği gördükçe, biz de bu desteğin altında ezilmemek için çok çalışacağız" dedi.

'BU KADAR ZENGİNLİK ARASINDA HAYMANA NEDEN GÖÇ VERİYOR?'

Haymana'da işsizliğin çok fazla olduğunu belirten Yavaş, "Haymana göç veriyor. Bu kadar zenginliğin arasında Haymana neden göç veriyor. Mesele buranın değerini bilmeyenlerden. Bizim Beypazarı da Haymana gibiydi. Biraz sapa olduğu için gelen giden olmazdı. Allah nasip etti belediye başkanı olduk. Oradaki ne kadar yerel değer varsa ortaya çıkardık. Birçok insanı iş sahibi yaptık. Biz kentimizde yaşayanları zengin ettik. Şimdi amacımız Haymana başta olmak üzere göç veren ne kadar ilçe varsa ilk önce onları zengin etmek. Sürekli söylediğim; Ankara'da olup da değeri bilinmeyen termal turizm işi vardır. Evet burada termal çok. Fakat benim projeme göre inşallah ne kadar termal turizm işi yapan varsa onları alıp bir yurt dışına gideceğiz. Oradaki sigorta şirketleriyle görüşüp onların buralara tedavi amacıyla gelmesini sağlayacağız. Yurt dışında bu tedavi 15 bin Euro. Biz bunu Haymana'da 7 bin 500 Euro'ya, 15 günlük kürü yarı fiyatına yaptığımız zaman ikna edeceğimize inanıyorum" diye konuştu.