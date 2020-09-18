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Mansur Yavaş 'görevi kötüye kullanma' suçlamasından beraat etti

POLİTİKA HABERLERİ  | 18.09.2020 14:48 | Son Güncelleme

Türkiye'nin günlerce konuştuğu dava ile ilgili karar açıklandı. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, iş insanı Necmettin Kesgin'in, avukatlık yaptığı dönemde sahte imzalı senetle mükerrer tahsilat yaptığı iddiası üzerine 'görevi kötüye kullanma' ve Kesgin'e gönderdiği mesajlar nedeniyle 'kişilerin huzur ve sükununu bozma' suçlarından açılan davada beraat etti.

Mansur Yavaş 'görevi kötüye kullanma' suçlamasından beraat etti

Ankara 33'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşmasına, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mahsur Yavaş’ın avukatları ile Necmettin Kesgin ve avukatı katıldı. Mahkeme Başkanı Hasan Şatır, Kesgin’in avukatı Özgür Ilgaz’ın dosyaya dilekçe sunarak soruşturmanın genişletilmesini talep ettiğini belirterek, Cumhuriyet Savcısının görüşünü sordu. Savcı, talebin reddine karar verilmesini istedi. Mahkeme de talebin dosyanın geldiği aşamada yargılamaya bir katkı sunmayacağı gerekçesiyle ret kararı verdi.

SAVCI MÜTALAASINI VERDİ

Savunmaların tamamlandığı belirten mahkeme, esas hakkındaki görüşünü açıklaması için savcıya söz verdi. Savcı, sanık Mansur Yavaş’a yöneltilen 'kişilerin huzur ve sükununu bozma' suçu yönünden, TCK’nın ilgili maddesi gereği şikayetin 6 aylık süreden sonra yapıldığı gerekçesiyle düşürülmesine, sahte imzalı senetle mükerrer tahsilat yaptığı iddiasıyla ilgili de 'görevi kötüye kullanma' suçundan Yavaş’ın cezalandırılmasını istedi.

MAHKEME KARARINI VERDİ

Mütalaaya karşı görüşü sorulan Kesgin’in avukatı Özgür Ilgaz, "Şikayetimiz devam ediyor. Sanığın cezalandırılmasını istiyoruz" dedi. Mütalaaya karşı savunma yapan Yavaş’ın avukatı Hıfzı Çubuklu, "Lehe olan kısımlara bir diyeceğimiz yoktur. Görevi kötüye kullanma suçunun yasal unsurları kesinlikle yoktur. Bu suçtan da beraat verilmesini talep ediyoruz" dedi.

Savunmaların ardından kararını açıklayan mahkeme, 'kişilerin huzur ve sükununu bozma' suçu yönünden Yavaş hakkında açılan kamu davasının düşürülmesine, 'görevi kötüye kullanma' suçu yönünden ise Yavaş’ın beraatına hükmetti.

DHA

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