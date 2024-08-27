Mansur Yavaş, Gülbin Tosun'un tweetlerini paylaşarak yanıt verdi: İddialar sonrası ilk açıklama

Gülbin Tosun'un "zorunlu izne" çıkarılması konusunda Mansur Yavaş'ın tepki gösterdiği iddiası ortaya atıldı. Mansur Yavaş bu iddiayı yalanladı, "Asıl nedenin; şahsın şahsi sosyal medya hesaplarında kullandığı küfürlü ve hakaret içeren ifadeler ve bu durumun NOW TV kanal yönetimi tarafından etik standartları açısından kabul edilemez bulunması olduğunu düşünüyoruz" dedi.

"NEDENİNİN TEPKİ GÖSTERMEM OLDUĞU YÖNÜNDE YANILTICI BİR ALGI OLUŞTURULDU"

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin sosyal medya hesabından paylaşılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Son günlerde sosyal medya ve basın organlarında NOW TV Ana Haber Bülteni sunucusu Gülbin Tosun'un süresiz ve zorunlu izne çıkarılmasıyla ilgili şahsım üzerinden bazı spekülasyonlar yapılmaktadır. Konuya ilişkin olarak; Gülbin Tosun'un süresiz ve zorunlu izne çıkarılmasındaki nedenin şahsıma yönelik yaptığı açıklamalara tepki göstermem olduğu yönünde yanıltıcı bir algı oluşturulmuştur. Bu iddialar tamamen yanlış ve asılsızdır.

"ASIL NEDENİ KÜFÜRLÜ VE HAKARETLİ İFADELER"

Asıl nedenin; şahsın şahsi sosyal medya hesaplarında kullandığı küfürlü ve hakaret içeren ifadeler ve bu durumun NOW TV kanal yönetimi tarafından etik standartları açısından kabul edilemez bulunması olduğunu düşünüyoruz. Bu karar, tamamen kanal yönetiminin iç disiplin prosedürleri ile ilgilidir ve benimle herhangi bir ilişkisi bulunmamaktadır.

Kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi ve spekülasyonların önlenmesi adına, bu durumun benim açıklamalarımla veya kişisel görüşlerimle herhangi bir ilgisi olmadığını açıkça ifade eder, saygılarımı sunarım."