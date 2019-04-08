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Mansur Yavaş: 'Hadi Bismillah' dedik başlıyoruz

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.04.2019 08:36 | Son Güncelleme

SABAH HAMAZI KILDI ANKARA Büyükeşhir Beledie Başkanlığı seçimini önde tamamlayan Mahsur Yavaş, bugün gerçekleştirilecek mazbata töreni öncesinde, Ankara Hacı Bayram Camii'ne gelerek sabah namazı kıldı. Yavaş, Ankara Hacı Bayram Veli Camii'nde sabah namazı kıldı.

SABAH HAMAZI KILDI

ANKARA Büyükeşhir Beledie Başkanlığı seçimini önde tamamlayan Mahsur Yavaş, bugün gerçekleştirilecek mazbata töreni öncesinde, Ankara Hacı Bayram Camii'ne gelerek sabah namazı kıldı. Yavaş, Ankara Hacı Bayram Veli Camii'nde sabah namazı kıldı. Hacı Bayram Veli'nin türbesinde dua eden Yavaş, çıkışta basın mensuplarına açıklamada bulundu. Ankara’nın kurucularından Hacı Bayramı ziyaret edip dua ettiklerini belirten Yavaş, “Bugün mazbatayı alacağız. Biz de ilk olarak Ankara’nın kurucularından Hacı Bayramı ziyaret edip duamızı ettik. Mazbatamızı aldıktan sonra da Anıtkabir’e gidip Ankaramızı başkent yapan Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün huzurunda saygı duruşunda bulunup daha sonra görevimize başlayacağız. 'Hadi Bismillah' dedik başlıyoruz” diye konuştu.

Görüntü dökümü:
- Mansur Yavaş'ın evden çıkışı
- Camiye giriş
- Türbe ziyareti
- Basın açıklaması

Haber-Kamera: Haluk KARAARSLAN-Caner ÜNVER-Harun ÖZALP/ANKARA, (DHA)

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