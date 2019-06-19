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Mansur Yavaş hakkında soruşturma başlatıldı! Yavaş'tan ilk açıklama

POLİTİKA HABERLERİ  | 19.06.2019 07:25 | Son Güncelleme

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, hakkında başlatılan soruşturma için açıklamalarda bulundu. Yavaş, yaptığı açıklamada göreve başlayalı kısa bir süre olmasına rağmen yaptıkları çalışmaların takdir edildiğini ve zamanlamanın da manidar olduğunu ifade etti.

Mansur Yavaş hakkında soruşturma başlatıldı! Yavaş'tan ilk açıklama

İki gün önce Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığının iddianamesi üzerine Ankara Batı 4. Ağır Ceza Mahkemesi, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş hakkında avukatlık yaptığı döneme ilişkin senetle mükerrer tahsilat yapmaya çalıştığı iddiasıyla 'görevi kötüye kullanmak' suçundan, senedi veren kişiye tahsilat amacıyla çok sayıda mesaj göndererek 'kişilerin huzur ve sükununu bozmak' suçundan son soruşturma açılmasına karar verdi.

Yaşanan gelişmeye tepki gösteren Yavaş, dün akşam saatlerinde kişisel Twitter hesabında konuya dair paylaşımlarda bulundu.

Mansur Yavaş'ın yaptığı açıklama şöyle:

"Benzer süreci 31 Mart yerel seçimleri öncesinde de yaşamıştık. Olayın asıl mağduru şahsım olmasına rağmen, seçimi kaybedeceğini anlayan rakibimin ve bazı çevrelerin tamamen algı oluşturma adına yürüttükleri bu çirkin kampanyanın kalıntılarını yaşıyoruz. Savcılığın ‘soruşturma açılmasına gerek yoktur’ dediği bir hukuki süreç ile ilgili, Adalet Bakanlığının yaptığı görev değişiklikleri sonrası konunun seçim sonrası da yeniden gündeme gelmesi oldukça üzücüdür.

Hukuki açıdan yaptığı sahtekarlıklar kanıtlanmış, hakkında yüz kızartıcı suçlar dahil olmak üzere birçok konuda dava açılmış olan bu şahsa yapılan her desteğin, toplum vicdanında büyük yaralar açtığı ortadadır. Nitekim, bu mesnetsiz iddialara en büyük cevabı 31 Mart günü aziz milletimiz vermiş ve tüm bu karalama kampanyalarına karşı şahsımı Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevine getirmiştir.

Ben iki dönem Belediye Başkanlığı yaptım. Üç dönem ise T.C. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na aday oldum. Türkiye’de şeffaflık bildirgesini imzalayan ilk aday olarak, şahsımın ve ailemin mal varlığını da kamuoyuyla paylaştım. Bu anlayışım ömrüm vefa ettiği sürece değişmeden devam edecektir.

Adalet toplumun vicdanıdır. Hem hukuki açıdan, hem toplumsal açıdan defalarca yargılanan bu şahsın şu anda olması gereken yer bellidir. Aksine, yine hukuki ve toplumsal açıdan şahsımla ilgili ise olumsuz tek bir hüküm bulunmamaktadır. T.C. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevine başlamamın üzerinden kısa bir süre geçmesine rağmen, yaptığımız çalışmaların kamuoyunda büyük bir takdir gördüğü bu dönemde yaşanan bu gelişmeyi, oldukça manidar olarak değerlendiriyorum.

Göreve gelir gelmez, söz verdiğimiz üzere, sergilediğimiz şeffaf, denetlenebilir, israftan uzak, adil ve halktan yana belediyeciliğin birilerini rahatsız ettiği muhakkaktır. Bu komplo sürecinin devam etmesi için, dayanaksız iddialara çeşitli düzenlemelerle kılıflar uydurulacağı ve yargısal süreçlere müdahale edildiği/edileceği hususları kamuoyunda yaygın bir şekilde muarızlarımızca konuşulmaktadır. Bu süreci yakından takip ettiğimizin ve gelişme hakkında yakında komuoyuna detaylı bilgi vereceğimizin altını çiziyorum.

Tutturduğumuz helal yoldan asla ayrılmayacağız. Halkımızın dünle bugün arasında karşılaştırma yapma imkanına kavuşmuş olması günah sahiplerini ürkütse de, onları seçim öncesi metotlara başvurmaya itse de, biz hukuktan ve doğru yoldan ayrılmayacağız. Artık onlar da halkımızın takdirine saygı duymalı ve Ankara’yı bundan böyle hazımsızlığın, komploculuğun, adaletsizliğin değil; dürüstlüğün, şeffaflığın, adaletin ve kardeşliğin yöneteceğini bilmelidir."

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Mansur Yavaş Ankara soruşturma

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