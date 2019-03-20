HABER

Mansur Yavaş hakkındaki soruşturma

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.03.2019 12:49 | Son Güncelleme

CHP Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mansur Yavaş hakkında, geçen yıldan bu yana açılan 9 ayrı suçtan 3 soruşturma dosyası olduğu, adaylığı sırasında re'sen açılan soruşturma bulunmadığı öğrenildi

CHP Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mansur Yavaş hakkında, geçen yıldan bu yana açılan 9 ayrı suçtan 3 soruşturma dosyası olduğu, adaylığı sırasında re'sen açılan soruşturma bulunmadığı öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre, Yavaş hakkındaki son soruşturma, Necmettin Kesgin tarafından geçen hafta Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına bulunulan şikayet üzerine, "suçu bildirmemek" ve "müstehcenlik" suçlarından açıldı. Bu iddialara ilişkin soruşturma dosyası, başsavcılığın Basın Suçları Soruşturma Bürosunda görevli savcıya verildi.

Öte yandan, Yavaş hakkında 2018'den bu yana "resmi evrakta sahtecilik", "dolandırıcılık", "gerçeğe aykırı bilirkişilik yapma", "yargı görevini yapanı etkilemeye teşebbüs", "hakaret", "iftira" ve "özel hayatın gizliliğini ihlal" suçlarından devam eden iki ayrı soruşturma dosyası daha bulunduğu öğrenildi.

Suçlamaların birçoğunun yine Kesgin'in şikayetleri üzerine olduğu bildirildi.

Belediye başkan adaylığı döneminde Yavaş hakkında re'sen soruşturma açılmadığı, söz konusu soruşturmaların şikayet üzerine başlatıldığı kaydedildi.

PARTNERAvrupa'nın en ucuz kenti belli oldu!Avrupa'nın en ucuz kenti belli oldu!
Selçuk Kozağaçlı'ya hapis cezası!Selçuk Kozağaçlı'ya hapis cezası!
Artuklu Üniversitesi öğrencileri Arapça yarışmasında dünya 3.’sü olduArtuklu Üniversitesi öğrencileri Arapça yarışmasında dünya 3.’sü oldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Mansur Yavaş soruşturma

En Çok Okunan Haberler

'Kamuoyu Kılıçdaroğlu'nun idamını bekliyor' sözlerine soruşturma

'Kamuoyu Kılıçdaroğlu'nun idamını bekliyor' sözlerine soruşturma

Avustralya Başbakanı: İlişkilerle ilgili tüm seçenekler masada

Avustralya Başbakanı: İlişkilerle ilgili tüm seçenekler masada

Yıldız futbolcudan ayrılık kararı

Yıldız futbolcudan ayrılık kararı

Piyasalarda gözler bu kararda

Piyasalarda gözler bu kararda

Denizli'de şiddetli deprem!

Denizli'de şiddetli deprem!

Başkentte 'hayalet' yakalandı!

Başkentte 'hayalet' yakalandı!

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Yeni Zelanda canisi Tokat'a gelmiş! Nedeni ortaya çıktı

Yeni Zelanda canisi Tokat'a gelmiş! Nedeni ortaya çıktı

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Gözyaşları sel oldu: Bizim için hayat bitti

Gözyaşları sel oldu: Bizim için hayat bitti

Bakan Soylu duyurdu: İlk kez bu sabah başladı

Bakan Soylu duyurdu: İlk kez bu sabah başladı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan Ankapark açılış töreninde konuşuyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş açıklamalar

Kira vermeyen gelinini 3 çocuğuyla evden çıkardı

Kira vermeyen gelinini 3 çocuğuyla evden çıkardı

Selçuk Kozağaçlı'ya 11 yıl 3 ay hapis cezası!

Selçuk Kozağaçlı'ya hapis cezası!

Turkish Cargo, sarayın eserlerini Japonya'ya taşıdı

Turkish Cargo, sarayın eserlerini Japonya'ya taşıdı

En temiz havayolu şirketleri belli oldu! İşte birinci

En temiz havayolu şirketleri belli oldu! Türkiye kaçıncı sırada?

Down sendromlu genç, kurduğu işiyle örnek oluyor

Down sendromlu genç, kurduğu işiyle örnek oluyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.