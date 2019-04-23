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Mansur Yavaş: “Halk cenazenin arkasından gitseydi bunlar olmayacaktı”

POLİTİKA HABERLERİ  | 23.04.2019 20:33 | Son Güncelleme

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, “Halk cenazenin arkasından gelecekti.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, “Halk cenazenin arkasından gelecekti. Halk cenazenin arkasından gitseydi bunlar olmayacaktı. Kemal bey cenazenin arkasından gidince, halk da onunla birlikte gitti” dedi.
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, TBMM’de 23 Nisan resepsiyonunda gazetecilerin sorularını cevapladı. Yavaş, Çubuk’ta CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na saldırıyla ilgili, “Halk cenazenin arkasından gelecekti. Halk cenazenin arkasından gitseydi, bunlar olmayacaktı. Kemal bey cenazenin arkasından gidince, halk da onunla birlikte gitti. Protestolar devam ediyordu” dedi.

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