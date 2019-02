Mansur Yavaş: Halka kazık atmak için su tarifesi yapılmaz

Haluk KARAASLAN- Harun ÖZALP/ANKARA, (DHA)- CHP Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mansur Yavaş, "Ankara'da Büyükşehir Belediyesi, harcanan paralar nedeniyle maalesef gelmiş suya yüklenmiş. Halkın cebinden çıkan fazla bir paranın ihtiyacı olan bir aile için ne manaya geldiğini onlar bilmiyorlar. Halka kazık atmak için su tarifesi yapılmaz" dedi.

Millet İttfakı’nın Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mansur Yavaş, Çubuk’ta 'Mansur Yavaş Gönüllüleri Seçim Koordinasyon Merkezi' açılışına katıldı. Yavaş’ı Çubuk’un girişinde çok sayıda kişi alkışlarla karşıladı. Burada seçmenlere seslenen Yavaş, 31 Mart Yerel Seçimleri’nde bir zihniyet değişikliği yapılması gerektiğini belirterek, "Ben istiyorum ki bir hemşerinize fırsat verin, bu sefer de o size hizmet versin" dedi.

'SÖZLEŞMELİ ÜRETİM, SÖZLEŞMELİ HAYVANCILIK YAPACAĞIZ'

Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin şu ana kadar bitkilerin tamamını yurtdışından getirdiğini hatırlatan Yavaş, "Çubuk’ta yetişen bütün bitkiler Ankara’nın iklimine daha uygundur. Sözleşmeli üreticilik yaptıracağız. Sözleşmeli hayvancılık yaptıracağız. Sizin hayvanlarınızı belediyenin kesimhanelerinde kesilecek, sütlerinizi belediye alacak, okuldaki çocuklara dağıtacak. Bitkilerinizi belediye alacak o çiçekler Ankara’nın dört bir yanını süsleyecek. Ankara Belediyesi’nin sizden bu zamana kadar aldığı parayı geri size getireceğiz" diye konuştu.

'ÇUBUKLU'YA KİMSE FİKRİNİ SORMADI'

Akyurt ilçesinde bulunan fuar alanının hala bitirilmediğini hatırlatan Yavaş, şöyle konuştu:

"Daha buradaki fuar alanı bitmemişken, Ankaparka’a dünyanın parası yatırıldı. Buradaki fuar alanını açtığınız zaman, orada çok sayıda Çubuklu vatandaşımız çalışacaktı. İstihdam sağlanacaktı. Yatırımları hep bir kişi yapmıştır. Çubuklu’ya gelip fikri, ihtiyaçları sorulmamıştır. Neden? Seçimden sonra oyu alıp gidiyorlar. Bizimki öyle olmayacak."

Geçtiğimiz günlerde Çubuk’a gelip muhtarlarla konuştuğunu söyleyen Yavaş, köylerde su sorunu olduğunu belirtti. Belediye yasası ile birçok köyün mahalle olduğunu hatırlatan Yavaş, "Buralara gelip, insanlardan su içi para almaya başladılar. Biz dillendirince bu durumu indirim yaptılar ancak bu paraları sizden tekrar alacaklar. Seçim zamanı gelince ertelediler. Biz 2014 yılında bunu dile getirdik. 'Köylerden bu paraları almayın' dedik. Vatandaşı kazıkladılar. Biz 20 ton suya kadar 10 liradan vereceğiz demiştik" diye konuştu.

'HALKA KAZIK ATMAK İÇİN SU TARİFESİ YAPILMAZ'

Yavaş, Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin sudan 1 milyar kazandığını söyledikten sonra yüzde 30 indirim yapıldığını hatırlatarak, şöyle dedi:

"Buna 'proje değil tarife' dediler. Her ay Ankaralı’nın cebinde 63 trilyon kalıyor? Bu proje değil midir? Vatandaşı cebinden çıkan fazla paranın ne demek olduğunu bilmiyorlar. Ankara Büyükşehir Belediyesi yolların üzerinde kimsenin ne işe yaradığını bilmediği kapılar yapmak suretiyle, kentin ihtiyacı olmadığı halde saatler yapmak suretiyle, gökkuşağı projesi, Samanyolu projesi gibi işlemeyen projeler, Ankapark'a harcanan paralar nedeniyle maalesef gelmiş suya yüklenmiş. Halkın cebinden çıkan fazla bir paranın ihtiyacı olan bir aile için ne manaya geldiğini onlar bilmiyorlar. Bunun neresi proje değil. On dakikada tarife yapılırmış. Evet 10 dakikada yapılır ama ucuzlatmak için yapılır, halka kazık atmak için su tarifesi yapılmaz. Fakat kendilerini hep Mercedes'e benzetip, halkın tamamını beni dahil Murat 124'e benzetiyorlar. Halbuki onları iktidara Murat 124'e binenler getirmişti. Bundan koptular artık."

ÇUBUK’A İSTİHDAM SÖZÜ

Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından şu zamana kadar Çubuk’a doğru düzgün fabrika yapılmadığını söyleyen Yavaş, "Çubuk’un en sorunlarından biri işsizlik. İnsanlar çalışma için Akyurt’a gidiyorlar. Buraya bir siteler organize sanayi bölgesi yapacağız. Siteler esnafıyla konuştuğumuzda, Ankara’da hiç mobilya fuarı yapılmıyor. Esnafla konuşacağız. Eğer kabul ederlerse esnafın satış mağazası orada kalmak şartı ile mobilya üretiminin tamamını buraya getirebiliriz" dedi.

PROJELERİNİ ANLATTI

Çubuk halkının isteklerini bildiğini söyleyen Yavaş, Çubuk’a yönelik projeleriniz şöyle anlattı: "Çubuk’ta süt ve hayvancılık üretimini bitirdiler. İnsanların iki tane hayvanına göz diktiler. Birçok yerde mandıraları kapattırdılar. Biz hayvanların alımı ve kesimi de dahil belediye olarak masraflarını üstleneceğiz. Bunu yapmıyorlar. Yurtdışından hayvan geliyor. Ne yediğimizi biliyor muyuz? Hem kendi köylümüz kazanır hem halkımız sağlıklı et tüketir. Sözleşmeli üretimle bitkilerimizi buradan alacağız. Fuar alanına başlandı. Öncelikle bu fuar alanı bitirilecek. Üç dönemdir metro sözü veriyorlar. Neden? Çünkü eski başkan toplu taşımaya inanmadı. Bu metro şimdiye kadar kaç kere yapılırdı. Sizin paralarınızı çar çur ediyorlar. Sizin hizmet için verdiğiniz paralar nereye gidiyor sorguluyor musunuz hiç?"

Yavaş, konuşmasının ardından, seçim koordinasyon merkezinin açılışını yaparak, vatandaşlarla fotoğraf çektirdi.

