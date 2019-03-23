Mansur Yavaş hologram miting yaptı

CHP'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mansur Yavaş, "Beka söz konusu olsa ben başta olmak üzere, buradaki topluluk, bu kadar vatansever insan devletimizin, milletimizin yanında yer almaz mı?" dedi.

Kuğulu Park'ta yapılan miting için kurulan sahneye yansıtılan hologram ile Ankaralılara seslenen Yavaş, Ankara'yı modern kent haline getirecek projeleri hayata geçireceklerini ancak projeleri ihtiyaç ve aciliyet sırasına göre yapacaklarını söyledi.

Yavaş, Ankara'da 17 yıldır hükümetle aynı partiden olan bir yönetimin olduğunu hatırlatarak, buna rağmen hiçbir sorunun çözülemediğini savundu.

İktidar ile aynı partiden olmamasına karşılık Eskişehir Büyükşehir Belediyesinin önemli işler yaptığına dikkati çeken Yavaş, "Beka söz konusu olsa ben başta olmak üzere buradaki topluluk, bu kadar vatansever insan devletimizin, milletimizin yanında yer almaz mı?" diye konuştu.

Cumhuriyet'in 100'üncü yılında 100 yeni proje ile Ankaralıların karşısına çıktıklarını ifade eden Yavaş, ulaşımda, turizmde, yeşil bir çevre için yapacakları birçok projenin olduğunu anlattı.