Mansur Yavaş'ı küplere bindirdi! 'Kafasına koydu' iddiasına sessiz kalmadı: "Zamanı gelince oturup konuşuruz"

CHP'de cumhurbaşkanı adayının kim olacağı konusu son günlerde gündemde yer buldu. En öne çıkan iki isim kuşkusuz Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş. Zaman zaman iki ismin de aday olacağı iddiası öne sürülürken son günlerde Mansur Yavaş'ın "CHP ile köprüleri attığı" iddiası tartışmaları alevlendirdi.

YAVAŞ'I KIZDIRAN İDDİA: KAFASINA KOYDU

Mansur Yavaş'a sessizliğini bozdurtan iddiayı son olarak Milliyet yazarı Zafer Şahin gündeme getirdi. Şahin köşe yazısında Yavaş'ın "CHP ile resmen değil ama fiilen köprüleri attığını" öne sürmüştü.. Şahin bu konuyla ilgili kulislerde konuşulanları ise "2028’de Cumhurbaşkanı adayı olmayı kafasına koyduğu, yıl sonunda CHP’den ayrılacağı ve seçime kadar bağımsız belediye başkanı olarak yola devam edeceği iddia ediliyor" sözleriyle dile getirmişti.

YAVAŞ: ARTIK KÖTÜ NİYET ARIYORUM!

Yavaş bu iddiayı son olarak HaberTürk'e verdiği demeçle bozdu. Ciner Medya Grubu Ankara Temsilcisi Fevzi Çakır'a konuşan Yavaş şu sözlerle tepki gösterdi:

"Son dönemde kulis bilgisi adı altında sürekli mesnetsiz haber, köşe yazısı ve yorumlara konu olduğumuzu görüyorum. ‘Yavaş partisinden ayrılacak. Başka partiden aday olacak. Farklı siyasi partilerle görüşüyor’ şeklinde birçok asılsız iddianın konusu oluyorum.

"ZAMANI GELİNCE KONUŞULUR"

Fakat, gerçeklerin oralarda yazanlar ve anlatılanlarla yakından uzaktan bir ilgisi yok. Adaylık konusu başta olmak üzere şu an tartışılan tüm konular zamanı geldiğinde oturulur konuşulur. Ancak; bu asılsız iddiaların aynı şahıslar tarafından kulis bilgisi adı altında sürekli gündeme getirilmesinde artık kötü niyet arıyorum. Kirli siyasete alet olmayacağım."

DAHA ÖNCE DE SERT ÇIKMIŞTI

Mansur Yavaş geçtiğimiz günlerde de iddiaya "İftira- tezgah ve yalanla uğraşacak vaktim yok" diyerek tepki göstermişti.

YAVAŞ'IN KURULTAY SİTEMİ ÇOK KONUŞULDU

Bu sırada geçtiğimiz günlerde CHP parti programının görüşüldüğü tüzük kurultayında Özgür Özel-Ekrem İmamoğlu-Mansur Yavaş üçgeninde yaşananların yankıları sürüyor.

Yavaş, programda konuşma yapacağı bilgisinin kendine programdan 1 saat önce verildiğini açıklayarak sitem etmiş, "Ben de Ekrem Başkanımın güzel konuşması gibi sizlere bir konuşma yapmak isterdim. Hazır bir şekilde ama maalesef bana 1 saat önce telefonla bildirdiler" demişti.

Bunun üzerine CHP lideri devreye girip tüm sorumluluğu üstüne almış, İmamoğlu ise "Sizin konuşacağınızdan bile haberdar değilim. Senin rahatsız olacağını bilsem konuşmamı yere atar, yerimde oturum başkanım" demişti.