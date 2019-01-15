Mansur Yavaş: İlk icraatımız makam araçlarını azaltmak

"Artık müsrifliğe bir dur demenin zamanı geldi. Ankaralıların aldıkları hizmet karşılığı ödedikleri bu paraları har vurup harman savuramayız. Tüm harcamalarımızın hesabını vereceğiz. Maalesef en büyük kutuplaşma Ankara'mızda. En zenginler ve en fakirler bir arada yaşıyor. Bu şehir birbirini görmeyen, birbirini tanımayan, ortak kentlilik bilinci ortadan kaldırılmış bir kent haline geldi. Biz proje yarıştırmayacağız. Bizim planlı programlı, maliyeti hesaplanmış, sürdürülebilir onlarca projemiz var. Gerçek proje, halkın öncelikli ihtiyacı, kentin kazancı olan projelerdir. Buradan taahhüt ediyorum, seçimi kazanınca, rakiplerin akılcı projeleri varsa, bunları da en az kendi projelerimiz kadar özenli bir şekilde hayata geçirmek için çalışacağız.Belediyedeki göreve başladığımızda ilk icraatımız makam araçlarının sayısını azaltmak olacak. Belediye ait araçların çakar ışıklarını sökeceğim. Özel işimize belediye araçlarıyla gitmeyeceğiz."

"BU SAVAŞ DEĞİL Kİ"



"Bizler kavgaya, çatışmaya gelmiyoruz. Tam tersine kardeşliğimizi pekiştirmeye, Ankaramızı yaşanılır kılmaya, huzurlu ve sağlıklı bir kent haline getirmeye geliyoruz. Seçimi kazandığımızda kendimizi asla zafer kazanmış olarak saymayacağız. Bu savaş değil ki, ne zaferi? Kime karşı zafer? Demokrasilerde kaybeden olmaz."

'İŞTEN ÇIKARMA OLMAYACAK'



'İşten çıkaracaklar" diye mesajlar gidiyor işçilere. 2014 yılındaki seçimden sonra sadece bana destek oldukları için Ramazan'a bir gün kala işten çıkardılar. Ben kimsenin ekmeği ile oynamayacağım, bu Mansur Yavaş'ın sözü. Hizmeti ihtiyaç ve aciliyet sırasına göre dağıtacağız.

ŞEHİRLERİN BETONLAŞTIRILMASI



"Betonseverler kazandı, insanımız kaybetti. Kendisi yüksek, ruhu olmayan binalarımız oldu. Sosyal hayatımız, vasıflarımız büyük darbeler aldı. Şehrimiz insanlara göre değil, araçlara göre planlandı. Ankara'yı betona değil, yeşile boğacağız. Belediyecilikte hepimizin bir zihniyet devrimine ihtiyacı var. Şehirlerin havası, suyu, yeşili, taşı toprağı, tarihi dokusu ve tüm canlıları, seçilen başkanın keyfince kullanacağı bir şekilde kendi mülkiyetine geçmiyor. Tüm bu değerler, gelecek nesillerin bizlere emaneti. Bunları korumayı, geliştirmeyi ve gelecek nesillere emaneti sağlam olarak teslim etmeyi görev olarak kabul edeceğiz. Bizler bilimle, ortak akılla ve çağdaş bir belediyecilik anlayışıyla kenti yönetmeye talibiz. Çarpık kentleşmeye ve ranta dayalı imar uygulamalarına asla izin vermeyeceğiz. Yatay mimariyi özendirip, sağlıklı şehirler meydana getirmeyi planlıyoruz."