Mansur Yavaş: İlk icraatımız makam araçlarını azaltmak

CHP ve İyi Parti'nin oluşturduğu Millet İttifakı'nın 31 Mart'ta yapılacak yerel seçim için Ankara'dan aday gösterdiği Mansur Yavaş, tanıtım toplantısında konuştu. Yavaş, "Artık müsrifliğe dur demenin zamanı geldi. Ankaralıların aldıkları hizmet karşılığı ödedikleri paraları har vurup harman savuramayız. Harcamalarımızın hesabını vereceğiz" dedi. Yavaş, seçimi kazanması durumunda ilk icraatının makam aracı sayısını azaltmak olduğunu söyledi.
Yavaş'ın açıklamaları şöyle:
"Artık müsrifliğe bir dur demenin zamanı geldi. Ankaralıların aldıkları hizmet karşılığı ödedikleri bu paraları har vurup harman savuramayız. Tüm harcamalarımızın hesabını vereceğiz. Maalesef en büyük kutuplaşma Ankara'mızda. En zenginler ve en fakirler bir arada yaşıyor. Bu şehir birbirini görmeyen, birbirini tanımayan, ortak kentlilik bilinci ortadan kaldırılmış bir kent haline geldi. Biz proje yarıştırmayacağız. Bizim planlı programlı, maliyeti hesaplanmış, sürdürülebilir onlarca projemiz var. Gerçek proje, halkın öncelikli ihtiyacı, kentin kazancı olan projelerdir. Buradan taahhüt ediyorum, seçimi kazanınca, rakiplerin akılcı projeleri varsa, bunları da en az kendi projelerimiz kadar özenli bir şekilde hayata geçirmek için çalışacağız.Belediyedeki göreve başladığımızda ilk icraatımız makam araçlarının sayısını azaltmak olacak. Belediye ait araçların çakar ışıklarını sökeceğim. Özel işimize belediye araçlarıyla gitmeyeceğiz."
"BU SAVAŞ DEĞİL Kİ"
"Bizler kavgaya, çatışmaya gelmiyoruz. Tam tersine kardeşliğimizi pekiştirmeye, Ankaramızı yaşanılır kılmaya, huzurlu ve sağlıklı bir kent haline getirmeye geliyoruz. Seçimi kazandığımızda kendimizi asla zafer kazanmış olarak saymayacağız. Bu savaş değil ki, ne zaferi? Kime karşı zafer? Demokrasilerde kaybeden olmaz."
'İŞTEN ÇIKARMA OLMAYACAK'
'İşten çıkaracaklar" diye mesajlar gidiyor işçilere. 2014 yılındaki seçimden sonra sadece bana destek oldukları için Ramazan'a bir gün kala işten çıkardılar. Ben kimsenin ekmeği ile oynamayacağım, bu Mansur Yavaş'ın sözü. Hizmeti ihtiyaç ve aciliyet sırasına göre dağıtacağız.
ŞEHİRLERİN BETONLAŞTIRILMASI
"Betonseverler kazandı, insanımız kaybetti. Kendisi yüksek, ruhu olmayan binalarımız oldu. Sosyal hayatımız, vasıflarımız büyük darbeler aldı. Şehrimiz insanlara göre değil, araçlara göre planlandı. Ankara'yı betona değil, yeşile boğacağız. Belediyecilikte hepimizin bir zihniyet devrimine ihtiyacı var. Şehirlerin havası, suyu, yeşili, taşı toprağı, tarihi dokusu ve tüm canlıları, seçilen başkanın keyfince kullanacağı bir şekilde kendi mülkiyetine geçmiyor. Tüm bu değerler, gelecek nesillerin bizlere emaneti. Bunları korumayı, geliştirmeyi ve gelecek nesillere emaneti sağlam olarak teslim etmeyi görev olarak kabul edeceğiz. Bizler bilimle, ortak akılla ve çağdaş bir belediyecilik anlayışıyla kenti yönetmeye talibiz. Çarpık kentleşmeye ve ranta dayalı imar uygulamalarına asla izin vermeyeceğiz. Yatay mimariyi özendirip, sağlıklı şehirler meydana getirmeyi planlıyoruz."
ÜCRETSİZ İNTERNET SAĞLANACAK
"Kamusal açık alanlarda internete ücretsiz ulaşım hakkını önemsiyoruz. Sosyal yardımlara devam edeceğiz. Bizler sağ elle verileni sol elden gizlemeyi emreden kültürden geliyoruz. Yardımları yaparken kameralarla gitmeyeceğiz, hiçbir ihtiyaç sahibini rencide ettirmeyeceğiz. Ayrıca, hem onların çocuklarının sağlığı ve eğitimi ile ilgilenip, hem de meslek sahibi olmalarını sağlayacağız."
'ANKARAGÜCÜ'NÜN ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE MÜCADELE ETMESİ İÇİN ÇABALAYACAĞIZ'
"Ankara'mızın en önemli marka değerlerinden, yüzyılı devirmiş koca çınar Ankaragücü'müzün Şampiyonlar Ligi'nde mücadele etmesi ve Gençlerbirliği'nin de yeniden Süper Lig'e dönerek büyük zaferlere imza atması için hiçbir fedakarlıktan kaçınmayacağız. Şahsen lisanslı bir amatör sporcu olarak, sporun tüm çeşitlerinin destekleneceği bir yapının kurulmasını sağlayacağız."
'SOKAK HAYVANLARININ ÖZGÜRCE DOLAŞACAĞI BARINAKLAR KURACAĞIZ'
"Sağlık yatırımlarını desteklerken 'Akıllı Ankara Projesi' ile de insanlarımızın hayatını kolaylaştırmayı, kadınlara, emeklilere, emeklilikte yaşa takılanlara, gençlere ve çocuklara, öğrencilere, engellilere, yaşlılara, esnafa, işsizlere ve yetimlerimize, huzurlu ve mutlu yaşayabilecekleri bir Ankara'yı vaat ediyoruz. Sokak hayvanlarının özgürce dolaşacağı ve hayvan severlerle buluşacağı barınaklar kuracağız."
ANKARA'NIN TRAFİK SORUNU
"Ankara'nın tertibe ve düzene ihtiyacı var. Coğrafi olarak İzmir ve İstanbul'da yaşanan trafiğin zorluğu anlaşılır da Ankara'nın sıkışıklığını anlamak mümkün değildir. Bunun tek nedeni, plansızlık ve yanlış tercihlerdir. Ulaşım planı insanlara göre değil, araçlara göre düzenlenmiştir. Ankara'da yerleşim, toplam arazinin yüzde 3'üne sıkışmış halde. Ankara'nın trafik sorunu da yerleşim sorunu da son 25 yıllık nizamsızlık ve plansızlığın bir sonucudur."
Kaynak: DHA
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