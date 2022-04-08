Mansur Yavaş'ın adı öne sürülmüştü! Ali Babacan'dan 'Cumhurbaşkanı adayı' açıklaması

Siyaset gündeminde cumhurbaşkanı adaylığı tartışmaları devam ediyor. Son olarak cumhurbaşkanı adayı olarak Mansur Yavaş'ın ismi öne sürülmüştü. DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'dan 'cumhurbaşkanı adayı' açıklaması geldi. Babacan, Çankırı'da şehit yakınları ve gazilerle iftar programında bir araya geldi. Babacan, Hacı Murad-ı Veli Türbesi Sosyal Tesisleri'nde düzenlenen program öncesi gazetecilere açıklama yaptı.

"SEÇİM DÖNEMİNE GİRİNCEYE KADAR, CUMHURBAŞKANI ADAYININ KİM OLACAĞI KONUSUNDA HERHANGİ BİR GÖRÜŞMEDE BULUNMAYACAĞIZ"

Cumhurbaşkanı adayı olarak Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın adının öne sürülmesiyle ilgili değerlendirme yapan Babacan, şöyle dedi:

"Bizim, şu anda altılı masada parlamenter sistem çalışan partilerden birisi olarak diğer genel başkanlarla varmış olduğumuz bir mutabakat var. O da şu; bu altılı masanın cumhurbaşkanı adayı, altılı masanın mutabakatıyla belirlenecek. Bir kararımız daha, seçim dönemine girinceye kadar, cumhurbaşkanı adayının kim olacağı konusunda herhangi bir görüşmede bulunmayacağız. Herhangi bir fikir beyan etmeyeceğiz. Yani bu konu, bugünün konusu değil. Seçimlere biraz yaklaşalım, seçim havasına girelim, o güne kadar zaten adı geçen herkesi milletimiz değerlendirecektir." (DHA)



