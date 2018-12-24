Mansur Yavaş'ın Ankara için projesi ne?

Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mansur Yavaş, "En büyük projem Ankara'yı marka kent yapmak. Ulaşım, belediye hizmetlerinin kaliteli ve ucuz olması, özellikle istihdam ve Ankara'da yaşayan yurttaşların gelirinin artması konularında çalışmalar yapacağız. Ankara'da yaşayan yurttaşların hepsinin yaşamaktan keyif alacağı bir Ankara hayal ediyoruz." dedi. Yavaş, CHP Ankara İl Başkanlığının bir otelde düzenlediği etkinlikte basın mensuplarıyla bir araya geldi. Ankara'nın huzuruna üçüncü defa çıktığını belirten Yavaş, geçmiş dönemde projelerini anlattıklarını, bunların bir kısmını mevcut Başkan Mustafa Tuna'nın yerine getirdiğini söyledi. Bunun, projelerinin gerçek ve uygulanabilir olduğunu ortaya koyduğunu ifade eden Yavaş, hiç polemiğe girmeden, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün başkent olarak emanet ettiği Ankara'yı marka şehir yapacaklarını vurguladı. Yavaş, bir dönemliğine aday olduğunu ve şehrin 50 yıllık planlamasını yaparak, Ankara halkına borcunu ödemiş bir şekilde görevden ayrılacağını kaydetti.

Açıklamalarının ardından, "TBMM'de belediyelerle ilgili bir taslak var. Buna göre, belediyelerin bütçelerine Cumhurbaşkanlığınca müdahale edilebilecek. Bu konuda ne düşünüyorsunuz?" sorusunun yöneltildiği Yavaş, belediyelerin şeffaf olması gerektiğini, Ankara'nın farklı bir şehir olduğunu söyledi. Yavaş, "CHP-İYİ Parti ittifakında teşkilatların iyi çalışacağını düşünüyor musunuz? Sandıklardan beklentiniz nedir?" sorusuna, "Sandık güvenliğiyle ilgili geçen dönem birtakım çalışmalar yaptık ama bir koordinesizlik oldu. O gün seçimi yöneten arkadaşlar 2 saatte bütün sonucu alacağını iddia etti ancak 4. gün bile yüzde 50'sini alamamıştı bu arkadaş maalesef." yanıtını verdi. Bu süreçte verilerin kendilerine ulaşmasının da engellendiğini anlatan Yavaş, "Şimdi hem fiilen manuel olarak hem sayısal, dijital olarak takibi yönünde çalışmalarımız devam ediyor. Bu konuda Ankaralılara söz veriyorum, bu kez 2-3 saat içinde sonucu kesin olarak alınan ve halkın seçim sonuçlarından emin olduğu bir sonucu Ankara'dan elde edeceğiz." diye konuştu.

"Cumhurbaşkanlığının ikinci 100 günlük eylem planında Ankara ile ilgili projeler var. Saraçoğlu Mahallesi ile ilgili düşünceniz nedir?" sorusunu Yavaş, "Saraçoğlu Mahallesi'nin olduğu gibi korunması gerektiği kanaatindeyim. Bunlar Ankara'nın değerleridir. Özellikle Cumhuriyet döneminin en değerli mekanlarıdır. Ancak her nasılsa bir şekilde buralar ranta açılacak şekilde değerlendirilmek istenmektedir. Buna son derece karşıyız." diye yanıtladı. Yavaş, "CHP üyeliğinin" sorulması üzerine, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun yaklaşık bir ay kadar önce söylemesi üzerine, üyeliğinin yapıldığını kaydetti. "ENCÜMENDE MUHALEFETİN ÜYESİ DE OLACAK" "Bu seçimlerdeki en büyük projeniz ne?" sorusuna Yavaş, "En büyük projem Ankara'yı marka kent yapmak. Ulaşım, belediye hizmetlerinin kaliteli ve ucuz olması, özellikle istihdam ve Ankara'da yaşayan yurttaşların gelirinin artması konularında çalışmalar yapacağız. Ankara'da yaşayan yurttaşların hepsinin yaşamaktan keyif alacağı bir Ankara hayal ediyoruz. Bu arada da Ankara'nın 20-40 yıllık geleceğinin vizyonunu ortaya koyacağız." cevabını verdi.

Mansur Yavaş, her faturanın arkasında ödenen paranın nereye gideceğinin, hangi hizmete harcanacağının yazacağını, şeffaflığın önemli olduğunu vurguladı. Denetimin olduğu yerde yolsuzluğun olmayacağının altını çizen Yavaş, "Beypazarı'nda ikinci dönem seçildiğimde muhalefetten bir üyeyi belediye encümenine aldım. Yapılan işlerin hepsinden muhalefetin haberi olmuş oldu ve Beypazarı'nı birlikte yönetmiş olduk. Böyle olunca da benim hakkımda bırakın bir tane yolsuzluk soruşturmasını, iddiası bile yoktur. Ankara'da da belediye encümenine muhalefetin üye olması iddiamı yine sürdürüyorum. Ankara'yı oy versin vermesin herkesle birlikte yöneteceğiz." değerlendirmesini yaptı. "Ankara'nın trafik sorununu çözmek adına ne yapacaksınız?" sorusuna Yavaş, "Biz, insana dayalı bir trafik öngörüyoruz. İnsanların birçoğunun yürümesini istiyoruz. Yürümenin 51 faydası var. Bunları proje olarak göstereceğiz. En büyük iddiam ulaşım konusunda." karşılığını verdi. "ANKARA'NIN EN BÜYÜK YEŞİL ALANI OLACAK" Yavaş, "CHP ve İYİ Parti'nin adayı olarak Ankara'da ortak bir miting planlanıyor mu?" sorusu üzerine, bu konuda kararı Genel Merkezin vereceğini söyledi.

"Rakibiniz Mehmet Özhaseki ile ilgili düşünceleriniz nedir?" sorusuna karşılık Yavaş, Ankara için güzel projeler açıklamalarını umut ettiğini ifade etti. Yavaş, halkın yararına olan projeleri değerlendireceklerini ve Ankara Büyükşehir Belediyesinin halen devam ettiği, halk yararına hizmetleri sürdüreceklerini bildirdi. "Atatürk Orman Çiftliği'nin imara açılması tartışmalarına nasıl bakıyorsunuz?" sorusu üzerine Yavaş, "Atatürk Orman Çiftliği'ni Gençlik Parkı ile birleştiren bir 'Atapark' projemiz vardı. Onun bir kısmını şimdi 'Millet Bahçesi' ilan ettiler ama o Atapark projesini daha da büyüterek hazırlıyoruz. Ankara'nın en büyük yeşil alanı olan, herkesin yararlandığı bir proje olacak. Bu, Ulus'un canlanmasına da sebep olacak." diye konuştu. Yavaş, "ABD Büyükelçiliğinin Atatürk Orman Çiftliği'nde devam eden inşaatının durdurulması konusundaki düşünceniz nedir?" sorusuna karşılık, "Oraya ABD Büyükelçiliği yapılması çok büyük hata. Ruhsat iptali için geçerli bir neden olması lazım. Bu ruhsat verilmiş. Bunun ruhsatını iptal ettiğiniz zaman, tazminatını ödemek durumundasınız. Değerlendireceğiz." ifadelerini kullandı.