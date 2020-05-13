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  4. Mansur Yavaş'ın başlattığı kampanya Türkiye gündeminde! Destek yağıyor

Mansur Yavaş'ın başlattığı kampanya Türkiye gündeminde! Destek yağıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.05.2020 22:47 | Son Güncelleme

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın başlattığı “6 Milyon Tek Yürek Bayram Etsin” kampanyasında toplam destek tutarı 4 saatte 1 Milyon lirayı geçti.

Mansur Yavaş'ın başlattığı kampanya Türkiye gündeminde! Destek yağıyor

Mansur Yavaş, “Veresiye Defteri Kapatma” ve “İftar Ver” kampanyasından sonra Ramazan Bayramı için yeni bir kampanya başlattı. “6 milyon tek yürek bayram etsin” kampanyasını Twitter'dan duyuran Yavaş, "Ankara’da her aile bayram etsin, çocukların yüzündeki gülümsemeyle şeker tadında bir bayram olsun istiyoruz" notunu düştüğü destek kampanyasına 4 saatte 1 milyon 46 bin 996 TL bağış yapıldı.

Kampanya sitesi "ankaratekyurek.com" adresi üzerinden anlık açıklanan verilere göre “Su Ver” bölümünde 10 bin 948 faturaya 386 bin 40 lira, “Bilet Ver” bölümünde 2 bin 389 bilete 131 bin 56 lira, “El Ver” bölümünde ise 2 bin 965 kişiye 529 bin 900 lira tutarında destek olundu.

Sosyal medya uygulaması Twitter'da da #AnkaraTekYürek etiketi Türkiye gündeminde ilk sıralarda yer aldı.


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