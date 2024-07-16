Mansur Yavaş'ın bu ifadesi uzun uzun konuşulacak! Salonda 'cumhurbaşkanı adayı' ol çağrısı geldi, yanıtı net oldu

CHP'de cumhurbaşkanlığı adaylığı için Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş isimleri öne çıkarken 31 Mart'ta elde edilen başarının ardından Genel Başkan Özgür Özel'in adı da olası adaylar arasında çokça geçmeye başladı. Özgür Özel tartışmalara "Günü geldiğinde de arkadaşlarımızdan biri cumhurbaşkanı adayı olacak" sözleriyle son noktayı koymuştu. Mansur Yavaş'tan da konuyla ilgili çarpıcı bir çıkış geldi.

YAVAŞ'A 'ADAY OL' ÇAĞRISI

CHP'de il ve ilçe danışma kurulu toplantılarının Ankara ayağı geçtiğimiz gün Necmettin Erbakan Kültür Merkezi'nde düzenlenen toplantıyla tamamlandı. Toplantıda Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da konuşma gerçekleştirdi. Cumhuriyet'in aktardığına göre; Yavaş’ın yerel seçim başarısından söz ettiği konuşmasının sonunda, salondan bazı üyelerin Yavaş’a cumhurbaşkanı adayı olmasına yönelik çağrı yaptığı kaydedildi.

ÖZGÜR ÖZEL'İN SÖZLERİNİ ANIMSATTI

Bunun üzerine de Yavaş’ın parti üyelerine CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in “Şu anda takımda iki forvet var. Biri Mansur Yavaş, diğeri Ekrem İmamoğlu. Maçın son dakikasında bir penaltı kazanıldığında teknik direktör, ‘Bırakın ben atacağım’ demez. En formda oyuncusuna attırır. Günü geldiğinde de arkadaşlarımızdan biri cumhurbaşkanı adayı olacak” sözlerini işaret ettiği belirtildi.

"GENEL BAŞKANIMIZ BİZİ ONURLANDIRDI"

Yavaş’ın “Genel başkanımız bizi onurlandırdı. ‘İki forvetim var’ derken beni de saydı. Ben ABB başkanıyım. Somut bir cumhurbaşkanlığı süreci çıkana kadar bu konuyu ağzıma almayacağım. Somut bir süreç çıktığında partinin ve genel başkanın takdiri neyse onu yapacağız” dediği öğrenildi.

DİKKAT ÇEKEN 'CHP' MESAJI

Partililer, Yavaş’ın “Ben geleceğimi CHP ile kurdum” mesajını verdiğini de söyledi.

Öte yandan; Ankara’da geçen danışma kurullarının genel havasına ilişkin de konuşan partililer, “Partide genel olarak bir memnuniyet havası var. Tabanda geleceğe umutlu bakan, iktidara inanan bir hava var ve bu çalışma motivasyonu da sağlıyor” değerlendirmesini yaptı.