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Mansur Yavaş'ın Fatih Şahin'e açtığı tazminat davasına mahkemeden ret

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.01.2020 11:41 | Son Güncelleme

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın, katıldığı televizyon programındaki sözlerinden dolayı AK Parti Genel Sekreteri ve Ankara Milletvekili Fatih Şahin hakkında açtığı manevi tazminat davası mahkemece reddedildi.

Mansur Yavaş'ın Fatih Şahin'e açtığı tazminat davasına mahkemeden ret

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, avukatı Balkan Şencan aracılığıyla, katıldığı televizyon programında kendisini terör örgütleriyle beraber hareket etmekle suçlayan AK Parti Genel Sekreteri ve Ankara Milletvekili Fatih Şahin hakkında 100 bin liralık manevi tazminat davası açtı.

Ankara 25. Asliye Hukuk Mahkemesinde görülen davaya tarafların avukatları katıldı.

Yavaş'ın avukatı, müvekkilinin belediye başkanlığı için aday olduktan sonra karalama kampanyalarına maruz kaldığını, davalı Fatih Şahin'in de katıldığı televizyon programında müvekkilini terör örgütleri PKK ve DHKP-C ile hareket etmekle suçladığını söyledi.

Siyasi geçmişi de dikkate alındığında Yavaş'ın terör örgütleriyle hareket etmesinin söz konusu olamayacağını bildiren avukatı, Şahin'in beyanlarının iftira ve hakaret boyutunda olduğunu belirterek, davanın kabulünü istedi.

Davalı Fatih Şahin'in avukatı ise müvekkilinin sözlerinde hakaret içeriği bulunmadığını savunarak, "Gerek HDP yöneticilerinin, gerekse PKK'nın sözde yöneticilerinin seçimlerle alakalı beyanatları müvekkilimizin bu yönde ifade kullanmasına sebebiyet vermiştir. Sarf edilen sözler siyasi eleştiri boyutunda kalmış, hakaret boyutuna erişmemiştir." dedi.

Davalı avukatı, davanın reddini talep etti.

Beyanların ardından hükmü açıklayan mahkeme, istinaf yolu açık olmak üzere davanın reddine karar verdi.

(AA)

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Ankara 25. Asliye Hukuk Mahkemesi fatih şahin Mansur Yavaş

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
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EYYY ADALET DAĞITICILARI, SİZDEN OLMAYANLARIN DA HAKKINI,HUKUKUNU KORUMAYANLAR BİZDEN DEĞİLDİR, NOKTA!
Seçim öncesi Mansur Yavaşa attıkları iftiraları toplasak burdan uzaya yol olur.Nurettin Kesgine sahte senet imzalattı dediler ama geçenlerde mahkeme Nurattin Kesgine evrakta sahtecilik ve Mansur Yavaşa şantaj yapmak suçlarından 6 ay hapis cezası verdi.Belediyeye Pkklıarı alacak dediler ellerinde patladı.Su faturalarını DHKPc liler getirecek dediler keza boş çıktı.
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