HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Mansur Yavaş'ın Fatma Şahin'e açtığı tazminat davasına mahkemeden ret

Mansur Yavaş'ın Fatma Şahin'e açtığı tazminat davasına mahkemeden ret

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.01.2020 11:41 | Son Güncelleme

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın, katıldığı televizyon programındaki sözlerinden dolayı AK Parti Genel Sekreteri ve Ankara Milletvekili Fatih Şahin hakkında açtığı manevi tazminat davası mahkemece reddedildi.

Mansur Yavaş'ın Fatma Şahin'e açtığı tazminat davasına mahkemeden ret

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, avukatı Balkan Şencan aracılığıyla, katıldığı televizyon programında kendisini terör örgütleriyle beraber hareket etmekle suçlayan AK Parti Genel Sekreteri ve Ankara Milletvekili Fatih Şahin hakkında 100 bin liralık manevi tazminat davası açtı.

Ankara 25. Asliye Hukuk Mahkemesinde görülen davaya tarafların avukatları katıldı.

Yavaş'ın avukatı, müvekkilinin belediye başkanlığı için aday olduktan sonra karalama kampanyalarına maruz kaldığını, davalı Fatih Şahin'in de katıldığı televizyon programında müvekkilini terör örgütleri PKK ve DHKP-C ile hareket etmekle suçladığını söyledi.

Siyasi geçmişi de dikkate alındığında Yavaş'ın terör örgütleriyle hareket etmesinin söz konusu olamayacağını bildiren avukatı, Şahin'in beyanlarının iftira ve hakaret boyutunda olduğunu belirterek, davanın kabulünü istedi.

Davalı Fatih Şahin'in avukatı ise müvekkilinin sözlerinde hakaret içeriği bulunmadığını savunarak, "Gerek HDP yöneticilerinin, gerekse PKK'nın sözde yöneticilerinin seçimlerle alakalı beyanatları müvekkilimizin bu yönde ifade kullanmasına sebebiyet vermiştir. Sarf edilen sözler siyasi eleştiri boyutunda kalmış, hakaret boyutuna erişmemiştir." dedi.

Davalı avukatı, davanın reddini talep etti.

Beyanların ardından hükmü açıklayan mahkeme, istinaf yolu açık olmak üzere davanın reddine karar verdi.

(AA)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Bademcik iltihabı savunmayı bozuyorBademcik iltihabı savunmayı bozuyor
PARTNER Ünlü sunucudan olay yaratan paylaşım! Beğeni yağdı Ünlü sunucudan olay yaratan paylaşım! Beğeni yağdı
Silahlar ve uyuşturucu maddeler! Üzerlerinden çıkanlar şoke ettiSilahlar ve uyuşturucu maddeler! Üzerlerinden çıkanlar şoke etti
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Ankara 25. Asliye Hukuk Mahkemesi fatih şahin Mansur Yavaş

En Çok Okunan Haberler

Kobe'ye 'tecavüzcü' demişti! Ünlü oyuncudan yeni açıklama

Kobe'ye 'tecavüzcü' demişti! Ünlü oyuncudan yeni açıklama

Bu uyarı Tüm Türkiye'ye! Kar, yağmur, fırtına...

Bu uyarı Tüm Türkiye'ye! Kar, yağmur, fırtına...

Cüneyt Özdemir’den Ekrem İmamoğlu'na tepki

Cüneyt Özdemir’den Ekrem İmamoğlu'na tepki

Sokak ortasında karısını dövüp evlerini ateşe verdi

Sokak ortasında karısını dövüp evlerini ateşe verdi

Tüm dünyanın merakla beklediği karar açıklandı!

Tüm dünyanın merakla beklediği karar açıklandı!

Durdurulamıyor! Ölü sayısı 170'e yükseldi

Durdurulamıyor! Ölü sayısı 170'e yükseldi

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Depremin şiddetini azaltıyor! 6.8'lik depremi 3 büyüklüğünde hissettiler

Depremin şiddetini azaltıyor! 6.8'lik depremi 3 büyüklüğünde hissettiler

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Akdeniz'de 5.4 büyüklüğünde deprem

Akdeniz'de 5.4 büyüklüğünde deprem

Manisa'da 4.8 büyüklüğünde deprem!

Manisa'da 4.8 büyüklüğünde deprem!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
'Koca Yusuf' Wuhan'daki Türkler için havalanacak

Wuhan'daki Türkler için havalanacak

6.8 büyüklüğündeki deprem anında hayvanların panik anı kamerada

Deprem anında hayvanların panik anı böyle görüntülendi!

Eşiyle tartıştıktan sonra evden ayrıldı, iş yerinde intihar etti

Eşiyle tartıştıktan sonra evden ayrıldı, iş yerinde intihar etti

Deprem sonrası Elazığ'da kiraları yüzde yüz arttırmışlardı! Son dakika gelişmesi

Ev kiralarını yüzde yüz arttırmışlardı! Flaş gelişme

Ankara'da 20 sokak hayvanının zehirlenerek öldürülmesine tepki

6 köpek ve 14 güvercini zehirlediler!

Silahlar ve uyuşturucu maddeler! Üzerlerinden çıkanlar şoke etti

Silahlar ve uyuşturucu maddeler! Üzerlerinden çıkanlar şoke etti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.