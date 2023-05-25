Mansur Yavaş'ın 'HDP' sözleri sonrası AK Partili Hamza Dağ'dan dikkat çeken gönderme

Türkiye, 28 Mayıs'ta yapılacak ikinci tur seçimlerine odaklandı. Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Yardımcısı adayı Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş, katıldığı canlı yayında gündeme dair açıklamalarda bulundu.

MANSUR YAVAŞ'TAN HDP AÇIKLAMASI

Sunucunun "HDP'nin aday göstermemesinin Kılıçdaroğlu'na olumsuz bir etkisi oldu mu?" sorusuna Yavaş, "Oldu" yanıtını verdi. "Bir keşkeniz oldu mu?" sorusuna Yavaş, "Bunu kabul etmek lazım. Ben şimdi HDP'lilere keşke aday çıkartsanız diyecek durumda değilim ki" yanıtını verdi.

AK PARTİ'DEN İLK AÇIKLAMA: YAVAŞ HAYAL KIRIKLIĞINA UĞRAMIŞ

Bu sözlerin ardından AK Parti'den ilk açıklama geldi. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, sosyal medyada hesabından yaptığı açıklamada "Galiba Mansur Yavaş HDP’den beklediği oyun gelmediğini düşünüyor ki hayal kırıklığına uğramış. Kandil’den ve HDP’lilerden açıklama gelirken menfaat için üç maymunu oynadınız. Siz menfaat etkisi bekliyordunuz, umduğunuzu bulamayınca menfi etkiye çark ettiniz. Milletimiz size aldanmayacak" dedi.