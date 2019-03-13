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Mansur Yavaş'ın iddiaları sonrası Mehmet Özhaseki'den ilk açıklama: Türkiye'yi terk ederim

SEÇİM HABERLERİ  | 13.03.2019 11:01 | Son Güncelleme

AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Özhaseki, CHP Ankara Adayı Mansur Yavaş'ın iddialarına ilk kez yanıt verdi. Canlı yayında soruları yanıtlayan Özhaseki, "Eğer o adamı biz konuşturmuşsak veya dediği gibi benimle ilgili bir şey varsa Türkiye’yi terk ederim” dedi.

Mansur Yavaş'ın iddiaları sonrası Mehmet Özhaseki'den ilk açıklama: Türkiye'yi terk ederim

AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Özhaseki Mansur Yavaş hakkındaki iddialarla ilgili yaptığı açıklamasında “Hayretle baktım ne diyor diye beni suçluyor. El insaf ya. Ağır ithamlarla suçladığı adamı ben tanımıyorum kendisi tanıyor. Bakın iddialı bir şey söyleyeyim. Eğer o adamı biz konuşturmuşsak veya dediği gibi benimle ilgili bir şey varsa Türkiye’yi terk ederim” ifadelerini kullandı.

AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Özhaseki A Haber televizyonunda açıklamalar yaptı.

İşte Özhaseki’nin sözlerinden satır başları:

Mansur Yavaş tartışmaya çıkmaz. Belediyeciliği bilmiyor çünkü.

Partimizin aldığı bir karar var yaklaşık 10 yıldır. Çıkıp adaylarla kavgalı bir ortamda görünmeyin deniyor.

Partim izin verirse koşa koşa çıkarım.

Sadece partimizin bu prensip kararı konusunda yeniden gözden geçirilmesi hususunda söyledim.

MANSUR YAVAŞ HAKKINDA İDDİALAR

Bir kaç ay önce bir gazete yazmıştı orada görmüştüm ama dikkat etmemiştim.

Muhatabıyla ilgili bir tanışıklığım yok. Kendisini zamanında yapmış olduğu işlerle ilgili bir iki senedir süren davalar varmış.

Okuduğumuz şeyler korkunç şeyler.

Benim de dikkatimi çekti. Bizim de bildiğimiz bir iş değil. Konuştuğu insanla ilgili de benim bir tanışıklığım yok, ömrümde görmedim, telefonla da konuşmadım.

Kendisinin zamanında yapmış olduğu işlerle ilgili bir iki sene süren davalar varmış. Gazeteden okuduğum kadarıyla söylüyorum. Bu okuduklarımız korkunç şeyler. Ciddi ciddi soru soruyor gazeteciler, fakat bir tekine cevap vermediler. Gazetecilerin bir tekine soru sorma imkanı bile vermediler.

'TÜRKİYE'Yİ TERK EDERİM'

Hayretle baktım ne diyor diye. Beni suçluyor, el insaf ya. O kızdığı, ağır ithamlarla suçladığı adamı ben tanımıyorum ki. Bakın iddialı bir şey söyleyeyim. Eğer o adamı biz göndermişsek, konuşturmuşsak, benimle ilgili bir şey varsa çıksınlar söylesinler Türkiye'yi terk ederim.

Benim üzerimde şantaj yaptı, tehdit etti, şunlar mesajlar... İş takipçiliği var ortada. Herkesin açık olarak sorduğu CHP adayına şu. Sen burada bir avukatlık hizmeti mi yapıyorsun? Öyle olduğunu söylüyor. Vekaletini göster. Yok. Sözleşmeni göster. Kocaman bir dava 600 bin dolar az bir para değil. Niye sözleşme yapmadın peki? "Vergi doğar" Ne demek ya vergi doğar? Sen vergi mi kaçırıyorsun? Mal varlığında göster, göstermiyorsun.

'YARGI KARARI ORTADA'

Ortada bir yargı kararı var. Takip ettiği insan gidiyor diyor ki "bu senet benim değil" Ama CHP adayının söylediği 'bu senedi benim yanımda doldurdu, alt tarafını imzaladı verdi"

Ortada bir sahte senet var. Bunun sahte olduğu tescillenmiş. Yargıtay'a gitmiş kesinleşmiş. Bu gerçek mi? Gerçek... Onun dışındaki birçok suçlama devam eden davalar şeklinde sürüp gidiyor.

Kesinleşmedikçe bir şey söylemek doğru değil. Ama kesinleşen bir şey var. Sahte senet var. Ve CHP adayı bu sahte senetle adamı sıkıştırıyor, para almaya çalışıyor.

Bundan büyük ayıp olabilir mi? Bunu sorduklarında da "rakibim var ya" diyor... Ya el insaf, bu kadar insafsızlık olur mu? Yalan olur mu? Bu kadar ahlaksızca saldırı olabilir mi? Ben ne adamı gördüm, ne merhabam var. Nasıl oluyor da bu olayı bana getiriyorsun ya. Doğrusunu söylesene neyse. İnsanlardan kaçırma.

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