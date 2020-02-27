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Mansur Yavaş'ın sözleri sosyal medyada gündem oldu!

POLİTİKA HABERLERİ  | 27.02.2020 14:57 | Son Güncelleme

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın 'Bakmayın kocaman sıfatlar yakıştırılmasına. Bizim herhangi bir memurdan farkımız yok, maaşımızı da siz ödüyorsunuz.' açıklamaları sosyal medyada gündem oldu.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş , katıldığı bir programda yaptığı konuşma sosyal medyada gündem oldu.

MANSUR YAVAŞ: MEMURDAN FARKIMIZ YOK

Başkan Mansur Yavaş, konuşmasında Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı olarak herhangi bir memurdan farkının olmadığını belirtirken, “Bunu özellikle anlatmak istiyorum. Biz sizin paranızı harcıyoruz ve devlet memuruyuz. Bakmayın kocaman sıfatlar yakıştırılmasına, protokolde oturulmasına. Bizim herhangi bir memurdan farkımız yok, maaşımızı da siz ödüyorsunuz. Yaptığımız bütün işlerin parası da sizden çıkıyor.” diye konuştu.

Başkan Mansur Yavaş’ın bu sözleri sosyal medyada en çok paylaşılanlar arasına girdi.

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Anahtar Kelimeler:
Mansur Yavaş Ankara sosyal medya

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