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  4. Mansur Yavaş'ın tek cümlesi yetti! Adaylık tartışmasının ortasında dikkat çeken sözler

Mansur Yavaş'ın tek cümlesi yetti! Adaylık tartışmasının ortasında dikkat çeken sözler

10.12.2024 16:59
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Cumhurbaşkanı adayı olacağı iddialarıyla gündemden düşmeyen ABB Başkanı Mansur Yavaş'ın son paylaşımı tartışmalara yeni bir boyut kattı. Ankara'da atılan yeni adımlarını duyuran Yavaş'ın paylaşımını noktaladığı cümle adaylık sinyali olarak yorumlandı.

Mansur Yavaş'ın tek cümlesi yetti! Adaylık tartışmasının ortasında dikkat çeken sözler

CHP'de cumhurbaşkanı adaylığı tartışmaları zaman zaman İBB ve ABB başkanları Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın adlarıyla gündeme geliyor. CHP lideri Özgür Özel de iki belediye başkanını futbol takımının forvetlerine benzeterek "Zamanı geldiğinde karar vereceğiz" mesajı vermişti. Tartışmaların öznesi olan Yavaş'ın son paylaşımında kullandığı bir cümle dikkatlerden kaçmadı.

YAPILAN DESTEKLERİ PAYLAŞTI

Yavaş sosyal medya hesabından ABB olarak yapılan doğal gaz destekleri ve atılan diğer adımlara ilişkin açıklama yaptı. "Ankara’da Hiçbir Çocuk Üşümeyecek" başlığıyla yaptığı paylaşımda Yavaş öncelikle şunları aktardı:

"Türkiye’de bir ilki başardık. 4 yıldır sürdürdüğümüz doğal gaz desteğimizin bu yıl da birinci ödemesini yaptık.

  • 179 bin 70 aileye bu ay 107.442.000 TL destek sağlandı.
  • Hane başına 600 TL destek verildi.
  • Toplam destek miktarımız 828.003.000 TL’ye ulaştı."

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"GELECEĞİ BİRLİKTE KURACAĞIZ"

Daha sonra "Biz, halkın kaynaklarını halka veren bir belediyeyiz. Ankara’da hiçbir aileyi çaresiz bırakmamakta kararlıyız" mesajını veren Yavaş'ın paylaşımındaki "Geleceği birlikte kuracağız" şeklindeki son cümle ise adaylık sinyali şeklinde yorumlandı.

Yavaş, paylaşımını "Dayanışma ruhuyla şehrimizi ısıtıyoruz, geleceği ise birlikte kuracağız!" ifadeleriyle noktaladı.

Anahtar Kelimeler:
Mansur Yavaş
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