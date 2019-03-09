Mansur Yavaş İşçi çıkartmayacağız ama görevden alacağımız insanlar var

Kaan ULU/ANKARA, (DHA)- MİLLET İttifakı'nın CHP Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mansur Yavaş, rakibi AK Partili Mehmet Özhaseki'nin Kayseri'de beraber çalıştığı genel sekreterini daha adayken belediye genel sekreteri yaptığını, Halk Ekmek Genel Müdürü'nün de kendisiyle ilgili tweet'ler attığını söyledi. Yavaş, "Söz veriyoruz; işçi falan çıkartmayacağız ama görevden alacağımız insanlar var" dedi. Mansur Yavaş, Sincan ilçesinde seçim koordinasyon merkezinin açılışına katıldı. Meydanda toplanan kalabalığa hitap eden Yavaş, az hizmet alan yerlerden birinin Sincan olduğunu belirtti. Mansur Yavaş, ''Ulaşım sorunu çözülmemiş. Her yere fakülte açılıyor, yüksekokul açılıyor maalesef Sincan'da bu da yok. Biz Ankara'yı, Sincan'ın köylerini karış karış biliyoruz. Ankara'da aday olduğumuzda en büyük sorunu sizlere sorduğumuzda 'ulaşım' çıktı, 'musluklardan içilebilir su' sorunu çıktı. Bunlarla ilgili projelerimizi '100 günde 100 proje' diye ortaya çıkardık. İnşallah bu projelerimizin hepsini gerçekleştireceğiz'' diye konuştu.

'VATANDAŞIN İÇİNE ÇIKIP GEZEMİYORLAR' "Ankara'nın ekonomisi bu durumdayken bizim yaptığımız projeleri proje saymıyorlar'' diyen Yavaş, şöyle dedi: ''Rakibim der ki, 'Ben öğrenciler için ulaşımı ucuzlatacağım'. Biz de su için itiraz ettiğimizde, 'Bunun adı tarife, indiriverdik, geçtik' diyorlar. Ama o tarifeyi yıllardır en yüksek olarak, Türkiye'nin en pahalı suyunu bu insanlara sattılar. İhtiyacı olanlara bir yandan yardım yaparken bir yandan su parası altında ondan hepsini aldılar. İtiraz ettik, yüzde 30 indi. Yüzde 17 de Sayın Tuna indirdi, yüzde 50'ye yakın indirim oldu; 'Bunu proje saymıyorum.' Yardım alan insanlar için 50 lira, 60 lira su faturasının düşüklüğünün ne anlama geldiğini artık unuttular. Hep Mercedes'e biniyorlar, korumalarla geziyorlar, vatandaşın içine çıkıp gezemiyorlar. Dolayısıyla sorunları da öğrenemiyorlar.'' 'BU YALANLARA SARILDILAR' ''Farkındaysanız rakibimle ilgili hiçbir şey söylemiyorum. Sadece yapacaklarını eleştiriyorum. Şimdiye kadar da hatalı olanları eleştirdim" diyen Yavaş, "Adaylığım söz konusu olduğu zaman gazetenin birinde uyduruk haberlere başladılar, benim adaylığımı önlemek için. Sonra adaylığım kesinleşti. Sonra 'Bu Makedonyalı' dediler. O bitti. En fazla Mansur Yavaş'ı taksiciler savunuyor. 40 bin tane taksiyi Kızılay'a sokmayacakmışım; 7 bin taksi var zaten. Bu yalanlara sarıldılar'' açıklamasında bulundu.

'AÇIKLAYIN MAL BEYANINIZI' Ara açıldıkça iftiraların arttığını söyleyen Yavaş, ''Daha ne olacak bilmiyorum. Şimdi 11 puan oldu. Kapatma imkanları yok. Büyükşehir belediye başkanları arasında ilk defa mal beyanını ben verdim. Baktılar Mansur Yavaş mal beyanını ortaya koymuş, o eski, 2- 3 ay önce çıkan gazete haberlerini bugün tekrar gündeme koydular. Halbuki rakibimi ben çok ikaz ettim, 'Böyle kirli siyaset yapma, hep eline bulaşır' dedim. Bu da eline bulaşacak. İnsan haberini yaptığı insanın bir sabıka kaydına bakar, ne haltlar işlediğine bakar, ondan sonra onu kalkar siyasette kullanırsın. Ben siyasette 3'üncü defa adayım. Eminim ki benim ve ailemin neyi var neyi yoksa didik didik etmişsinizdir, varsa bir şey zaten şimdiye kadar bin defa çıkarırdınız. Diyorum ki açıklayın mal beyanınızı. Siz 1994'ten beri devlet memurusunuz, belediye başkanısınız, geliriniz belli, açıklayın millet neyiniz varsa görsün. Hodri meydan. Ben açıkladım, neden korkuyorsunuz'' dedi. 'BUNLARA GEREĞENİ YAPACAĞIM'