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Mansur Yavaş: İşçi çıkartmayacağız ama görevden alacağımız insanlar var (2)

POLİTİKA HABERLERİ  | 09.03.2019 19:06 | Son Güncelleme

AYAŞ'TA HALKA HİTAP ETTİ CHP Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mansur Yavaş, Sincan'da seçim koordinasyon merkezinin açılışının ardından Ayaş'ta Cumhuriyet Meydanı'nda halka hitap etti.

Mansur Yavaş: İşçi çıkartmayacağız ama görevden alacağımız insanlar var (2)

AYAŞ'TA HALKA HİTAP ETTİ
CHP Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mansur Yavaş, Sincan'da seçim koordinasyon merkezinin açılışının ardından Ayaş'ta Cumhuriyet Meydanı'nda halka hitap etti. Yavaş, "Söyleyebilecek bir şeyleri kalmayınca insanları korkutmaya başladılar. Benim adaylığım söz konusu olduğunda, önce ufak bir gazetede haberler yaptırmaya başladılar, adaylığımızı engellemek için. İftira atanları hemen savcılığa, mahkemeye verdik. Adaylığım kesinleşince bu sefer baktılar ki Ankara halkında büyük bir teveccüh var, çıktı birisi televizyona benim için 'Makedonyalı' dedi. Makedonyalı olsam ne olacak? Köküm benim Beypazarı. İlk arabayı Beypazarı'na dedem getirmiş, ilk bisikleti dedem getirmiş Beypazarı'na. 'Bu Ankaralı değil' deyip Kayseri'den gelen misafiri eşitleyecek aklınca benle" diye konuştu.
'CHP'Lİ ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR'DE KAÇ TERÖRİST YAKALAMIŞLAR?'
AK Parti'nin adayı Mehmet Özhaseki'nin 'Temiz siyaset yapacağım' diyerek ortaya çıktığını söyleyen Yavaş, ''Bunu hadi eskisi de dedi; ama yenisi de 'Ben temiz siyaset yapacağım' diye ortaya çıktı. Eğer temizi buysa bir de kirli siyaset yapsa ne yapacağız bilmiyorum. Ankara'da duvarların birisine korkutmak için 'Yavaş yavaş devrim' yazdılar. Kimin yazdığını tespit ettik ve hemen savcılığa verdik. O geçti, bu sefer de resmen bunu rakibim söylüyor ki, 'Ankara Belediyesi'ne PKK'lıları, DHKP-C'leri ve adını bilmediğim bir sürü örgütten 20 bin kişi alacaklar'. Ben de İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya seslendim; Eğer Ankara'da 20 bin tane PKK'lı varsa, Ankara'da 20 bin tane DHKP-C'li varsa senin seçimle ne işin var, önce bir onları yakalasana. Kaldı ki Eskişehir Büyükşehir Belediyesi CHP'de. Kaç tane terörist yakalamışlar? Yenimahalle Belediye CHP'ye AK Parti'den geçti, orada kaç işçi çıkarılmış?'' dedi.
KİRLİ SİYASET UYARISI
Özhaseki'yi kirli siyaset yapmaması konusunda uyardığını belirten Mansur Yavaş, şunları kaydetti:
''Bu, PKK lafı etmeye başladı, sonra internette bir video dolanmaya başladı. Bu arkadaş teröristlere 'gerilla' demiş. Ve kendi videosunu yasaklattı. Bu nasıl bir iş? Ben bir yerde açıklama yaparım, onun kişilik haklarına saldırırım, hakaret ederim ve bunu yasaklatırsın. Ama bir insan kendi söylediği sözlerin kendisinin kişilik haklarını nasıl ihlal eder, bunu bir türlü çözemedim. 40 yıllık hukukçuyuz, bir insan kendi kendini nasıl yalanlar?''
Mehmet Özhaseki'nin sabıkalı bir sahtekârın peşine düştüğünü anlatan Yavaş, ''Kendisine bir daha söylüyorum; eline bulaşır, altından kalkamazsın, ihtar ediyorum sana. 10 gün önce de sanki PKK'yı destekliyormuşuz gibi duvarın birine birisi 'Biji Mansur' yazmış. Fakat oradan bir görevlimiz bunu kameraya çekmiş. Polis gitti, bunu yakaladı ve o yazıyı yazan Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde çalışan bir genel müdür yardımcısı. Allah'tan da korkmuyorlar" dedi.

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Mansur Yavaş: İşçi çıkartmayacağız ama görevden alacağımız insanlar var (2)

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