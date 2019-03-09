Mansur Yavaş İşçi çıkartmayacağız ama görevden alacağımız insanlar var (3)

ETİMESGUT'TA KONUŞTU

CHP Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mansur Yavaş, Etimesgut'ta seçim koordinasyon merkezi açılışında halka hitap etti. Yavaş, karşı tarafın kendilerine oy vermeyen herkesi 'vatan haini' olarak nitelendirdiğini söyleyerek, ''Madem öyle, sizleri sandıkta yenmek çok kötü bir şey ise kanunu değiştirin, atamayla belediye başkanı yapın, kendi adamlarınızı doldurun, seçim yapmayın. Eğer seçim yapılacaksa demokrasiye inanacaksınız, insanlar istediğini seçecek. Ne demek yani 'bunlarla, şunlarla iş birliği yapıyorlar' demek? Biz sizin kimlerle işbirliği yaptığınızı biliyoruz. Bize çamur atıyorsunuz. 50 sefer söyledim Sayın Özhaseki'ye. 'Biz temiz siyaset yapıyoruz, ne yaparsanız elinize bulaşır' diyorum. Beni PKK'lıları işe almakla suçluyor, kendisi teröristlere 'gerilla' diyor, arkasından şehitlerimize saygısızlık ediyor. 'O kadar çok lafları var ki bunlar yarın ortaya çıkacak' dediğimiz zaman 'FETÖ'den el mi aldınız?' diyor. İnsanları Pensilvanya'ya götüren kimdi?'' diye konuştu.