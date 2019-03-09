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Mansur Yavaş İşçi çıkartmayacağız ama görevden alacağımız insanlar var (3)

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.03.2019 20:41 | Son Güncelleme

ETİMESGUT'TA KONUŞTU CHP Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mansur Yavaş, Etimesgut'ta seçim koordinasyon merkezi açılışında halka hitap etti. Yavaş, karşı tarafın kendilerine oy vermeyen herkesi 'vatan haini' olarak nitelendirdiğini söyleyerek, ''Madem öyle, sizleri sandıkta yenmek çok kötü bir şey ise kanunu değiştirin, atamayla belediye başkanı yapın, kendi adamlarınızı doldurun, seçim yapmayın.

ETİMESGUT'TA KONUŞTU

CHP Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mansur Yavaş, Etimesgut'ta seçim koordinasyon merkezi açılışında halka hitap etti. Yavaş, karşı tarafın kendilerine oy vermeyen herkesi 'vatan haini' olarak nitelendirdiğini söyleyerek, ''Madem öyle, sizleri sandıkta yenmek çok kötü bir şey ise kanunu değiştirin, atamayla belediye başkanı yapın, kendi adamlarınızı doldurun, seçim yapmayın. Eğer seçim yapılacaksa demokrasiye inanacaksınız, insanlar istediğini seçecek. Ne demek yani 'bunlarla, şunlarla iş birliği yapıyorlar' demek? Biz sizin kimlerle işbirliği yaptığınızı biliyoruz. Bize çamur atıyorsunuz. 50 sefer söyledim Sayın Özhaseki'ye. 'Biz temiz siyaset yapıyoruz, ne yaparsanız elinize bulaşır' diyorum. Beni PKK'lıları işe almakla suçluyor, kendisi teröristlere 'gerilla' diyor, arkasından şehitlerimize saygısızlık ediyor. 'O kadar çok lafları var ki bunlar yarın ortaya çıkacak' dediğimiz zaman 'FETÖ'den el mi aldınız?' diyor. İnsanları Pensilvanya'ya götüren kimdi?'' diye konuştu.

'SİZİ MAL BEYANINIZI AÇIKLAMAYA DAVET EDİYORUM'

''Ben tekrar tekrar ikaz ediyorum'' diyen Mansur Yavaş, ''Bana çamur atamazsınız. Ben 3'üncü kez adayım. Eğer bir yanlışımı bulursanız, bütün hayatımı zaten didik didik ettiniz ve çarşaf çarşaf rezil rüsvan ettiniz. Ben şunu söylüyorum, mal beyanını açıklayan ilk belediye başkanı benim. Bunu yaptığım için karalamak istiyorlar; ama ellerine bulaşacak. Sayın Özhaseki 1994 yılından beri kamu görevlisisiniz. Aldığınız maaş belli. Sizi mal beyanınızı açıklamaya davet ediyorum. Millet görsün, açıklamak zorundasınız'' dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
-Genel detaylar
-Mansur Yavaş'ın konuşması
Haber-Kamera: Kaan ULU/ANKARA, (DHA)

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