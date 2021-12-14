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Mansur Yavaş istemişti! Melih Gökçek zırhlı aracı teslim etti: Israrlı yaygara üzerine...

14.12.2021 16:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, kendisine tahsis edilen zırhlı aracı Ankara Büyükşehir Belediyesine teslim etti. Gökçek, dün attığı tweet ile aracı teslim edeceğini, ''Mansur Yavaş'ın ısrarlı yaygarası üzerine iade ediyorum'' sözleriyle duyurmuştu.

Mansur Yavaş istemişti! Melih Gökçek zırhlı aracı teslim etti: Israrlı yaygara üzerine...

Ankara’nın eski Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, Ankara Valiliği tarafından kendisine tahsis edilen zırhlı aracı dün sosyal medyadan yaptığı paylaşımla teslim edeceğini duyurdu.

GÖKÇEK SOSYAL MEDYADAN DUYURMUŞTU

Gökçek, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi: “Bugüne kadar valiliğin güvenliğim dolayısıyla bana valilik kararıyla tahsis ettiği zırhlı aracı, Mansur Yavaş'ın ısrarlı yaygarası üzerine hakkım olduğu halde iade etmeye karar verdim. Yarın aracı teslim ettiriyorum.”

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İNCELEME YAPILACAK

Bu paylaşımın üzerine Melih Gökçek, kendisine teslim edilen zırhlı aracı bugün Ankara Büyükşehir Belediyesine teslim etti. Teslim alınan araçta inceleme yapılacağı belirtildi.

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(İHA)

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Mansur Yavaş Melih Gökçek
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