Mansur Yavaş istemişti! Melih Gökçek zırhlı aracı teslim etti: Israrlı yaygara üzerine...

Ankara’nın eski Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, Ankara Valiliği tarafından kendisine tahsis edilen zırhlı aracı dün sosyal medyadan yaptığı paylaşımla teslim edeceğini duyurdu.

GÖKÇEK SOSYAL MEDYADAN DUYURMUŞTU

Gökçek, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi: “Bugüne kadar valiliğin güvenliğim dolayısıyla bana valilik kararıyla tahsis ettiği zırhlı aracı, Mansur Yavaş'ın ısrarlı yaygarası üzerine hakkım olduğu halde iade etmeye karar verdim. Yarın aracı teslim ettiriyorum.”

İNCELEME YAPILACAK

Bu paylaşımın üzerine Melih Gökçek, kendisine teslim edilen zırhlı aracı bugün Ankara Büyükşehir Belediyesine teslim etti. Teslim alınan araçta inceleme yapılacağı belirtildi.

BUGÜNE KADAR VALİLİĞİN GÜVENLİĞİM DOLAYISIYLA BANA VALİLİK KARARIYLA TAHSİS ETTİĞİ ZIRHLI ARACI, MANSUR YAVAŞ’IN ISRARLI YAYGARASI ÜZERİNE HAKKIM OLDUĞU HALDE İADE ETMEYE KARAR VERDİM.



YARIN ARACI TESLİM ETTİRİYORUM.

KAMU OYUNUN BİLGİSİNE SUNARIM… — İbrahim Melih Gökçek (@06melihgokcek) December 13, 2021

(İHA)

