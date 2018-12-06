Mansur Yavaş İYİ Parti'nin Ankara teklifine yanıt verdi

CNN Türk Ankara Temsilcisi Dicle Canova'nın haberine göre; Mansur Yavaş, İYİ Parti lideri Meral Akşener'le görüştü. Mansur Yavaş, İYİ Parti'nin Ankara adayı olma teklifine 'hayır' dedi.

Canova konuyla ilgili şunları söyledi:

"Edindiğim bilgilere göre, iki gün önce Mansur Yavaş ile İYİ Parti arasında bir temas gerçekleşti. Hem Meral Akşener Mansur Yavaş ile görüştü. Hem de yanlış algılama olmaması için başka İYİ Partili kurmaylar da ayrı ayrı görüştü. Ve Mansur Yavaş'ın İYİ Parti'den aday olmak istemediği ortaya çıktı ifadesi kullanılıyor. Dolayısıyla İYİ Parti açısından Mansur Yavaş formülünün bittiği bugün itibariyle açıkça ifade ediliyor.

Durum böyle olunca Ankara'da CHP üzerinden mi bir işbirliği yapılacak sorusu gündeme geliyor. İYİ Partili kaynaklar, CHP aday gösterirse biz de destek veririz ifadesini kullandılar. CHP'de Kılıçdaroğlu dışında Mansur Yavaş'ın adaylığının desteklenmediği yönünde bir izlenime sahip İYİ Parti. CHP'nin de Mansur Yavaş ile değil başka isimlerin üzerinde durduğu bilgisi var."



