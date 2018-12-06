HABER

Mansur Yavaş İYİ Parti'nin Ankara teklifine yanıt verdi

SEÇİM HABERLERİ  | 06.12.2018 11:16 | Son Güncelleme

Ankara'dan son dakika haberi geldi! Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı adaylığı için ismi geçen Mansur Yavaş kararını verdi. Yavaş, İYİ Parti'nin teklifini reddetti.

Mansur Yavaş İYİ Parti'nin Ankara teklifine yanıt verdi

CNN Türk Ankara Temsilcisi Dicle Canova'nın haberine göre; Mansur Yavaş, İYİ Parti lideri Meral Akşener'le görüştü. Mansur Yavaş, İYİ Parti'nin Ankara adayı olma teklifine 'hayır' dedi.

Canova konuyla ilgili şunları söyledi:

"Edindiğim bilgilere göre, iki gün önce Mansur Yavaş ile İYİ Parti arasında bir temas gerçekleşti. Hem Meral Akşener Mansur Yavaş ile görüştü. Hem de yanlış algılama olmaması için başka İYİ Partili kurmaylar da ayrı ayrı görüştü. Ve Mansur Yavaş'ın İYİ Parti'den aday olmak istemediği ortaya çıktı ifadesi kullanılıyor. Dolayısıyla İYİ Parti açısından Mansur Yavaş formülünün bittiği bugün itibariyle açıkça ifade ediliyor.

Durum böyle olunca Ankara'da CHP üzerinden mi bir işbirliği yapılacak sorusu gündeme geliyor. İYİ Partili kaynaklar, CHP aday gösterirse biz de destek veririz ifadesini kullandılar. CHP'de Kılıçdaroğlu dışında Mansur Yavaş'ın adaylığının desteklenmediği yönünde bir izlenime sahip İYİ Parti. CHP'nin de Mansur Yavaş ile değil başka isimlerin üzerinde durduğu bilgisi var."


Canlı yayında dehşet: Adamlar sana dokundu mu?Canlı yayında dehşet: Adamlar sana dokundu mu?
FLAŞ! İttifaka o parti de mi katılıyor?FLAŞ! İttifaka o parti de mi katılıyor?
HDP'den ittifak açıklaması: CHP-İYİ Parti adayınız desteklerizHDP'den ittifak açıklaması: CHP-İYİ Parti adayınız destekleriz
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Mansur Yavaş Ankara CHP İYİ parti

En Çok Okunan Haberler

Süleyman Soylu'dan 'Berat Albayrak'la aranız nasıl?' sorusuna yanıt

Süleyman Soylu'dan 'Berat Albayrak'la aranız nasıl?' sorusuna yanıt

Berat Albayrak'ın Tweet'i ortalığı karıştırdı! Muhalefet ayaklandı

Berat Albayrak'ın Tweet'i ortalığı karıştırdı! Muhalefet ayaklandı

Araçlarına kış lastiği takmayanlara ceza yağdı

Araçlarına kış lastiği takmayanlara ceza yağdı

Tottenham'dan Cengiz Ünder için 52 milyon Euro'luk teklif

Tottenham'dan Cengiz Ünder için 52 milyon Euro'luk teklif

Meteoroloji'den 6 Aralık hava durumu tahmini açıklaması! (İstanbul'da hava nasıl olacak?)

Meteoroloji'den 6 Aralık hava durumu tahmini açıklaması! (İstanbul'da hava nasıl olacak?)

Skandal: Gece kulübünde toplu tecavüz! Müdahale etmek yerine video çektiler

Skandal: Gece kulübünde toplu tecavüz! Müdahale etmek yerine video çektiler

Okuyucu Yorumları 20 yorum
o da biliyor iyi parti ile bir gelecek olmadığını...
Buda kendini bulunmaz hint kumaşı zannediyor..İyi parti ve chp yahu sizde bundan başka aday olacak insan yokmu?bu kadarmı bittiği be..
Her partinin adayı olmaktan sıkıldı adam artık :)
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'nin 14 adayını açıkladı (AK Parti aday listesi)

Erdoğan, AK Parti'nin 14 adayını açıkladı

Yerel seçim için AK Parti ile BBP arasında kritik görüşme! İttifak mı yapılacak?

FLAŞ! İttifaka o parti de mi katılıyor?

HDP'den yerel seçim için ittifak açıklaması: CHP-İYİ Parti adayınız destekleriz

HDP'den ittifak açıklaması: CHP-İYİ Parti adayınız destekleriz

Yerel seçim anket sonuçları! İstanbul'da hangi parti önde? İşte İstanbul'da partilerin oy oranları

İstanbul'da hangi parti önde? İşte son anket sonuçları

CHP İstanbul adayı Ekrem İmamoğlu mu? 'Kesinleşti' dedi, sosyal medyadan duyurdu

CHP'nın İstanbul adayı mı? Dikkat çeken hamle

CHP'nin belediye başkan adayları belli oluyor! İsim listesi açıklanacak

CHP'nin belediye başkan adayları belli oluyor!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.