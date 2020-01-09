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  4. Mansur Yavaş karla mücadele çalışmalarıyla ilgili eleştirilere yanıt verdi

Mansur Yavaş karla mücadele çalışmalarıyla ilgili eleştirilere yanıt verdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.01.2020 15:36 | Son Güncelleme

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, karla mücadele çalışmalarıyla ilgili gelen eleştirilere yanıt verdi.

Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi ocak ayı ilk oturumu Mansur Yavaş başkanlığında gerçekleştirildi. Karda açılamayan ya da buzlanma ihtimali olan yollar ile ani yağışlarda yapılacak işlerin önceden planlandığını belirten Yavaş kar yağışının kent yaşamını olumsuz etkilemesine yönelik eleştirilere yanıt verdi.

Yavaş, sahadaki görevli araç ve personel listesini de paylaşarak, şunları ifade etti:

"Ana arterlerde özellikle de karın çok yağmasının muhtemel olduğu yerlerde bekleyen araçlarımızın tepe lambasını dahi açtırıyorum ki en azından vatandaşlarımız bizim orada nöbette beklediğimizi bilsin.

Başkent'teki 8 bin 572 cadde 6 bin 381 kilometre uzunluğunda. 6 Ocak'ta etkili olan kar yağışı nedeniyle toplam bin 168
personel ve 390 araçla müdahale ettik."

TUZ POLEMİĞİ

Büyükşehir Belediyesi'nin satın aldığı tuzun kalitesi konusunda yapılan polemiklere de açıklık getiren Yavaş, şöyle konuştu:

"Orada bir yanlışlık var. İhaleyi 28.08.2019'da yaptık. Bir kalem tuz aldık. Yani stoklarımızda tuz yaz aylarından beri var. İkinci
ihaleyi yaptık. Peki niye yaptık? Çünkü ilk defa mahalle muhtarlarına tuz dağıtıyoruz. Onlar bizden tuz isteyince tuz yetmeyecek diyerek ikinci ihaleyi yaptık. 60 bin ton tuz alındı, 48 bin ton şu an stokta var, kullanılan ise 29 bin ton. Geçen seneden kalan 17 bin ton daha var. Ayrıca muhtarlar vasıtasıyla da apartmanlara tuz dağıtıyoruz ki böyle bir alışkanlık oluşsun. Elimizden gelen budur, eksiklerimizi de gördük. Ani bir yağış oldu, bunun da siyasi sorumluluğunu üstleniyoruz. Vatandaşlarımız bunun takdirini yapacaktır."


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Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı mansu yavaş kar tuz

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