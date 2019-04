Mansur Yavaş: Kaybedecek bir günümüz yok

Kaan ULU/ANKARA, (DHA)- ANKARA'da, resmi olmayan sonuçlara göre seçimi önde tamamlayan CHP'li Mansur Yavaş, "Bizim kaybedecek bir günümüz yok. Bir an önce mazbatamızı alıp Ankaralılara hizmet etmek için saat sayıyoruz. Umuyorum bir an evvel karar verirler" dedi.

Ankara'da, resmi lmayan sonuçlara göre 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimini kazanan Mansur Yavaş, Kızılcahamam ilçesinde seçim öncesi evine misafir olduğu ve seçim sürecinde kendisine dua ederken çekilen videosu sosyal medyada büyük ilgi gören Halime Yıldız'ı (90), ziyaret etti. Yavaş, Halime Yıldız'ın elini öperek, kendisine verdiği destek nedeniyle teşekkür etti.

'ONUN SÖZLERİNİ 2 MİLYON KİŞİ İZLEDİ'

Yavaş, Halime Yıldız'ın evinin önünde toplanan kalabalığı balkona çıkarak selamlayarak şunları söyledi:

"3’üncü defa aday oldum, maalesef en çirkin seçimi en sonuncusunda yaşadık. Seçim öncesi burayı ziyaret ederken yukarıya çağırdılar, iyi ki de çıkmışız, burada Halime annemizin duasını aldık. Onun sözlerini 2 milyon kişi izledi. İzleyenlerin çoğu ağladı, vicdanları sızlattı. Dua eden, destek veren herkesten Allah razı olsun. Biz de bugün kendisine bir teşekkür için geldik. İnşallah bundan sonra o bizim annemiz, biz de onun çocuğu olacağız" dedi.

'KAYBADECEK BİR GÜNÜMÜZ YOK'

Çıkışta gazetecilerin sorularına yanıtlayan Yavaş, "Yapılan itirazların bir mesnedi yok, sadece geçersiz oylara itiraz ediyorlar ve bunlar da reddediliyor; çünkü geçersiz oyların toplamı 75 bin, aradaki fark 130 bin. Halbuki geçen dönem 27 bin fark olmasına ve 120 bin geçersiz oy olmasına rağmen aynı YSK ve başında Sadi Güven olduğu halde benim talebimi reddetmişlerdi. Artık ben takdiri Türk kamuoyuna bırakıyorum. Bizim kaybedecek bir günümüz yok. Bir an önce mazbatamızı alıp Ankaralılara hizmet etmek için saat sayıyoruz. Umuyorum bir an evvel karar verirler" diye konuştu.