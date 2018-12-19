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Mansur Yavaş, Kılıçdaroğlu ile görüştü

POLİTİKA HABERLERİ  | 19.12.2018 16:03 | Son Güncelleme

CHP'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mansur Yavaş, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nu ziyaret etti

CHP'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mansur Yavaş, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nu ziyaret etti.

CHP'nin dünkü Parti Meclisi (PM) toplantısında Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak açıklanan Mansur Yavaş, bugün öğleden sonra geldiği parti genel merkezinde Kılıçdaroğlu ile bir süre görüştü.

Basına kapalı gerçekleşen görüşmede, Yavaş'ın Kılıçdaroğlu'na aday gösterilmesinden dolayı teşekkür ettiği belirtildi.

Yavaş bazı genel başkan yardımcıları ile de görüşerek genel merkezden ayrıldı.

Öte yandan Bolu'dan aday gösterilen Bolu Milletvekili Tanju Özcan da Kılıçdaroğlu'na teşekkür ziyaretinde bulundu.

Özcan, görüşme sonrası çalışmalara başlamak üzere seçim bölgesi Bolu'ya gitti.

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