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  4. Mansur Yavaş'la oynamıştı! Takipçisi konser ücretini sordu, Tan Taşçı ise 'Yaptığım işin hakkı en az...' diyerek o iddiayı açıkladı!

Mansur Yavaş'la oynamıştı! Takipçisi konser ücretini sordu, Tan Taşçı ise 'Yaptığım işin hakkı en az...' diyerek o iddiayı açıkladı!

Jale Uslu Jale Uslu İçerik Editörü
08.11.2024 12:22
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Ankara'da sahne alan ünlü şarkıcıların aldığı konser ücretli günlerdir gündemden düşmüyor. Ebru Gündeş, Mor ve Ötesi, Candaş Erçetin gibi sanatçılarla ilgili iddialar sürerken geçtiğimiz yıl Mansur Yavaş'la Ankara havası oynadığı konserden 10 Milyon TL aldığı iddia edilen Tan Taşçı takipçisinin sorduğu soruya yanıt verdi. 'Yaptığım işin hakkı en az...' diyerek o iddiayı açıkladı!

Mansur Yavaş'la oynamıştı! Takipçisi konser ücretini sordu, Tan Taşçı ise 'Yaptığım işin hakkı en az...' diyerek o iddiayı açıkladı!

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı için ünlü isimlere ödenen konser ücretleri gündemden düşmüyor. Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin bu sene Ebru Gündeş'e 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda sahne alması için 69 milyon TL ödediği iddiaları üzerine büyük tepki yükselmişti.

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Sadece Ebru Gündeş değil, Mor ve Ötesi grubuna 19 Mayıs konseri için 71 milyon TL ödediği de söylentiler arasındaydı. Ankara Büyükşehir Belediyesi ve Mor ve Ötesi grubu tarafından kısa sürede yalanlanlamıştı. Belediye tarafından ise "Tek bir sanatçı değil, üç günde üç sanatçı (Mor ve Ötesi, Gülşen, Murat Boz) sahne aldı. Ve ödenen tutar sadece sanatçılar için değil, alanı dolduran on binlerce Ankaralı için oluşturulan devasa sahnenin kurulumuna, ses ve görüntü sisteminin teknik malzemelerine ve yine kutlama etkinlikleri süresince gereken tüm masraflara harcandı. Ayrıca ayrıntılı bir açıklama yapılacaktır." açıklaması yapılmıştı.

TAN TAŞÇI DA İDDİALARA YANIT VERDİ!

Geçtiğimiz yıl, Ankara Büyükşehir Belediyesi AK Parti Meclis Üyesi Nihat Yalçın, ABB Başkanı Mansur Yavaş'ın, Tan Taşçı konseri için toplamda 10 milyon 301 bin lira ödeme yaptığını iddia etmişti. Konser ücretlerinin gündem olmasının ardından da bir sosyal medya kullanıcısı Tan Taşçı'ya "Ankara'da 29 Ekim kutlamaları için 10 milyon gibi bir meblağ aldığın iddia edildi. Doğru mu?" sorusunu sordu. Tan Taşçı da bu soruya sosyal medya hesabından yanıt verdi.

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"YAPTIĞIM İŞİN HAKKI EN AZ" DİYEREK YALANLADI!

Ünlü şarkıcı Taşçı, "Aslında telafuz edilen rakamlara ve sanatçılara bakılırsa yaptığım işin hakkı en az 150/200 milyon olmalıydı bir kere rakamı yazarken ayıp etmişler. Fakat bahsettiğin haber, geçen sene memleketteki siyasi savaşlardan bize sekmiş olan bir yalandır. Bizim maliyede her işimizin faturası mevcuttur haberi yapan araştırsa iki telefon açsa doğru rakamı hemen bulabilir fakat o şekilde magazinsel olmaz di mi?" dedi.

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Taşçı açıklamasına şu sözlerle devam etti: "Sen rahat ol benim haramlıkta ya da fazlasında da hiç gözüm yoktur. Bu sene de 29 ekim sahnesinde şunu kazandı diye bazı haberler çıktı fakat ben yine evimde oturuyordum. Harbiye konserlerinden sonra uzun bir ara verme kararı aldım çünkü huzur içinde konser yapılacak, çalışılacak, huzurla kazanılacak yıllarda değiliz 100’lerce insandan oluşan bir ekiple hakkını vere vere yaptığımız, bol alkış aldığımız konserlerimizin olağan kazancı bile göze batabiliyorken, akıllara garip sorular gelebiliyorken, yeni konserler yapmayı uygun görmedim.Doğru soru yanlış hedef."

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Anahtar Kelimeler:
Mansur Yavaş Tan Taşçı
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