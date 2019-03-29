Mansur Yavaş: Madem çok güçlüsünüz, belediye başkanını da tayin edin

Selen YALAZ- Haluk KARASLAN- Harun ÖZALP/ANKARA, (DHA)- MİLLET İttifak’ının Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı CHP'li Mansur Yavaş, "Onların şöyle bir zihniyeti var. Seçimler açık, herkes aday olabilir, seçime girebilir ama kazanmak yasak. Madem çok güçlüsünüz, kudretlisiniz, belediye başkanını da kaymakam tayin eder gibi tayin edin de seçime girmeyelim o zaman" dedi.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mansur Yavaş, soruları yanıtladı. Seçime 2 gün kaldığını belirten Yavaş, "Üzücü bir olay olmadan atlattık. Ama moral bozucu şeyler çok oldu, haksızlığa uğradık. İnşallah Ankaralı bunun cevabını sandıkta verecek diye düşünüyorum" dedi.

Mansur Yavaş, seçim havasına girmenin son bir aya sıkıştığını belirterek, "Yoksa Ocak ayından itibaren adaylığımız kesinleşmesiyle gidebilirdik, konuşabilirdik. Daha rahat bir ortamda, daha fazla insanla yüz yüze gelebilirdik, ama herkes kendini son aya ayarlıyor. Öyle olunca zorlandık, ama tüm ilçelerde mitinglerimizi yaptık. Tabi ki daha çok vatandaşla görüşmek, el sıkışmak, yüz yüze konuşmak isterdik. Son 2 günde daha fazla temas kurmaya çalışacağız. İlçe toplantılarımız bittiği için belki bir iki salon toplantısı ama daha çok esnaf ve vatandaş buluşması yapacağız" dedi.

Rakibi Mehmet Özhaseki'yi medyadan takip ettiğini kaydeden Mansur Yavaş, "Çünkü onlar medyadan inmiyor. Sürekli olarak canlı yayınlara çıkıyorlar. Böyle adaletsiz bir seçim dönemi geçirdik. Bir de bizimle ilgili söylediklerini takip etme şansımız oluyor" şeklinde konuştu.

Seçim süresince düzenli beslendiğini belirten Mansur Yavaş, "Ne kilo aldım, ne de verdim. Bizim sevenlerimiz bize bazı karışımlar getirdi. Onları her sabah kahvaltıda kullandık. Ama faydası oldu. Bazen kalabalığa giriyorsunuz çok sıcak, dışarı çıkıyorsunuz üşüyorsunuz. Dolayısıyla bunlar sayesinde hasta olmadık" diye konuştu.

Mansur Yavaş, seçim süresi boyunca unutamadığı anların olduğunu söyledi. Hoşlarına giden sevinç gösterilerinin olduğunu bildiren Yavaş, "Ama duygulandıran tabi ki, Kızılcahamam'daki Halime Teyze'mizdi. Hayatımda ilk defa görmeme rağmen beni evine davet etti. O duygulu halini hiçbir zaman unutmayacağım. Kendisini sık sık arıyoruz, kendisi de artık bizim annemiz oldu. O da beni oğlu olarak kabul etti, Allah ona uzun ömürler versin. İzleyen herkesi de ağlattı" dedi.

'ANKARA'DAN KİRLİ SİYASETİ SÖKÜP ATACAĞIZ'

Mansur Yavaş, öğle saatlerinde Ayaş'ta düzenlenen mitinge katıldı. Burada toplanan kalabalığa seslenen Yavaş, bütün yazarların, yorumcuların, anketçilerin Ankara'da sonucu kabullendiğini vurguladı. Arkalarında hem hak, hem de halkın bulunduğunu söyleyen Yavaş, şunları söyledi: "Sadece onlar kabullenmedi, Ankara'da nereye giderlerse gitsinler, tek hedef Mansur Yavaş. Onların şöyle bir zihniyeti var. Seçimler açık, herkes aday olabilir, seçime girebilir ama kazanmak yasak. 'Belediye başkanı muhalefetten olursa, bir şey yapamaz' diyorlar. Yapanlar var, Eskişehir var. Ben muhalefette 6,5 yıl görev yaptım. Madem çok güçlüsünüz, kudretlisiniz, belediye başkanını da kaymakam tayin eder gibi tayin edin de seçime girmeyelim o zaman. Eğer bu demokrasiyse insanlar gelecek, siz de daha iyi nasıl hizmet yaptığınızı anlatacaksınız. Vatandaş kararını verecek, dolayısıyla sizler sandığa gideceksiniz. Ortada hukuk varsa, anayasa varsa bu kadar iftira atanlara karşı hem dinen, hem de siyaseten bunların hepsini sandığın dibine sizler gömeceksiniz. Artık Ankara’dan bu kirli siyaseti söküp atacağız."