Mansur Yavaş: Madem çok güçlüsünüz, belediye başkanını da tayin edin

MİLLET İttifak’ının Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı CHP'li Mansur Yavaş, "Onların şöyle bir zihniyeti var. Seçimler açık, herkes aday olabilir, seçime girebilir ama kazanmak yasak. Madem çok güçlüsünüz, kudretlisiniz, belediye başkanını da kaymakam tayin eder gibi tayin edin de seçime girmeyelim o zaman" dedi.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mansur Yavaş, soruları yanıtladı. Seçime 2 gün kaldığını belirten Yavaş, "Üzücü bir olay olmadan atlattık. Ama moral bozucu şeyler çok oldu, haksızlığa uğradık. İnşallah Ankaralı bunun cevabını sandıkta verecek diye düşünüyorum" dedi.

Mansur Yavaş, seçim havasına girmenin son bir aya sıkıştığını belirterek, "Yoksa Ocak ayından itibaren adaylığımız kesinleşmesiyle gidebilirdik, konuşabilirdik. Daha rahat bir ortamda, daha fazla insanla yüz yüze gelebilirdik, ama herkes kendini son aya ayarlıyor. Öyle olunca zorlandık, ama tüm ilçelerde mitinglerimizi yaptık. Tabi ki daha çok vatandaşla görüşmek, el sıkışmak, yüz yüze konuşmak isterdik. Son 2 günde daha fazla temas kurmaya çalışacağız. İlçe toplantılarımız bittiği için belki bir iki salon toplantısı ama daha çok esnaf ve vatandaş buluşması yapacağız" dedi.