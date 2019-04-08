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Mansur Yavaş mazbatasını aldı

POLİTİKA HABERLERİ  | 08.04.2019 12:03 | Son Güncelleme

31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen CHP adayı Mansur Yavaş, İl Seçim Kurulundan mazbatasını aldı - Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş: - "Ne çalışanlar açısından ne de oy vermeyenler açısından Ankara'da bir ayrım söz konusu değildir. Bundan sonra Ankara'daki herkesi kucaklayarak eşit bir şekilde hizmet etmeye çalışacağız"

31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen CHP adayı Mansur Yavaş, mazbatasını aldı.

Yavaş, eşi Nursen Yavaş, TBMM Başkanvekili Levent Gök, Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar ve CHP İl Başkanı Rıfkı Güvener ile geldiği Ankara Adliyesinde İl Seçim Kurulundan mazbatasını aldı.

Adliye çıkışında açıklama yapan Yavaş, Ankaralıların kendisini 5 yıllığına görevlendirdiğini belirterek, Ankara'yı huzur ve bereketin başkenti yapacağını söyledi.

"Gazi Mustafa Kemal'in bize emanet ettiği başkenti, gelişmiş ülkelerin başkentleriyle yarışır bir Ankara'yı hep birlikte başaracağız." diyen Yavaş, yaşayanların Ankara'dan daha fazla keyif alacağını ifade etti.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş, "Seçim bitti, seçimde olanlar geride kaldı. Bizde kin, husumet, garez yok. Ne çalışanlar açısından ne de oy vermeyenler açısından Ankara'da bir ayrım söz konusu değildir. Bundan sonra Ankara'daki herkesi kucaklayarak eşit bir şekilde hizmet etmeye çalışacağız. Hizmetlerimiz esnasında adalet ve liyakat ön planda olacaktır. İnşallah sonuçta da başarılı olacağımıza inanıyorum." değerlendirmesini yaptı.

Açıklamalarının ardından mazbata ile basın mensuplarına poz veren Yavaş, "Darısı İstanbul için olsun." dedi.

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