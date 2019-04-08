Mansur Yavaş, mazbatasını aldı (2)

'BAŞKANIM ADALETLİ DAVRANDI' Mansur Yavaş, Mustafa Tuna'yı Sincan Belediye Başkanlığı'ndan bu yana takip ettiğini söyledi. Mustafa Tuna'nın Büyükşehir Belediye Başkanı olduktan sonra güzel hizmetlere imza attığını kaydeden Mansur Yavaş, "Biz çok teşekkür ediyoruz sizlere, bu manada sizi örnek alacağız. Başkanım adaletli davrandı. Bunu bütün kamuoyu ile birlikte izledik. Zaman zaman sosyal medyadan yaptığı çalışmaları takdir eden paylaşımlarda bulundum. Bundan sonra kendisinin değerli fikirlerinden ve tecrübelerinden yararlanacağız. Kendisinden belediyeyi devir almaktan çok mutluyum ve teşekkür ediyorum" dedi. Mansur Yavaş konuşmasının ardından Mustafa Tuna'yı kapıya kadar uğurladı.

'MESAİ ARKADAŞLARIMININ TEDİRGİN OLMASINA GEREK YOK'

Mansur Yavaş, basın mensuplarına yaptığı açıklamada ise göreve resmen başladığına dikkat çekerek, Ankara için gece gündüz çalışacağını söyledi. Bugün Anıtkabir'i ziyaret edeceğini hatırlatan Yavaş, "Daha sonra oradan yürüyerek belediyenin önüne geleceğiz ve burada bir konuşma yapacağız. Yarın sabahtan itibaren de işimizin başında olacağız. Mesai arkadaşlarımızın hiçbirinin tedirgin olmasına gerek yok. Bugünden itibaren bütün Ankara'nın belediye başkanı oluyoruz. Geçmişte söylenenler hep geçmişte kalmıştır, biz önümüze bakacağız. Dünya başkentleri ile yarışır bir başkent yapmak için iktidar, muhalefet demeden el birliği ile ortak akılla Ankara'yı yönetmeye başlıyoruz."

Mansur Yavaş, "Büyükşehir Belediye Meclisi sizi çalıştıracak mı?" sorusuna ise, "Cevap bile vermeyeceğim" dedi.

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