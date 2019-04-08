Mansur Yavaş, mazbatasını aldı(3)

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, görevi devraldıktan sonra Anıtkabir'i ziyaret etti. Mozoleye çelenk bırakan Yavaş, Anıtkabir özel defterini imzaladı. Yavaş, deftere, "Cumhuriyetimizin aziz kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk; bugün, 'Ey Türk istikbalinin evladı' hitaplarınızın şuurunda bir belediye başkanı olarak manevi huzurlarınızda bulunmanın sevinç ve gururu içindeyim. Aziz hatıranız önünde milli mücadelenin karargahı, başkentimiz Ankara için söz veriyorum; Cumhuriyetimizin hür ve eşit vatandaşlarına, aziz Ankaralılara hiçbir ayrım yapmadan adalet ve hukuk çerçevesinde hizmet götürmek en önemli ilkem olacaktır. Milli ve manevi varlığımızı oluşturan kadim medeniyet birikimimizi muhafaza ederek, insanlığın ortak değerlerine sahip çıkacağım. Hukuk içinde devlet adabına ve insan onuruna zeval getirmeden en büyük emanetiniz olan Türkiye Cumhuriyeti’nin başkenti büyük ailem olarak gördüğüm Ankara’ya yorulmadan hizmet edeceğim" ifadelerini yazdı.

'SANDIKLARDAN ANKARA İÇİN ÜMİT, BAHAR ÇIKARDINIZ'

Anıtkabir'den Ankara Büyükşehir Belediye binasına halkla birlikte yürürüyerek geçen Yavaş, otobüsün üzerine çıkarak, belediye önünde toplanan kalabalığa hitap etti. Yavaş, "Her türlü ayak oyununa rağmen yılmayan, emaneti namus gören ve inancını yitirmeyen irade, bugün burada yazılan tarihin sahibidir. Başkentimiz için çıkılan bu büyük yürüyüşün, kutsal hamlenin alnımızın akıyla tamamlanmış olması büyük bir gururdur, yine hiç şüphe yok ki bu duruş sizlere aittir. Sizler, enerjinizle yorgun Ankara’ya nefes verdiniz. Siz, 'Biz yeniden el ele verirsek ayağa kalkarız' dediniz ve başardınız. Sandıklardan Ankara için ümit çıkardınız, bahar çıkardınız. Bu topraklarda bin yıldır tutunma kavgamızın başkenti Ankara’mızın kararan ufkunu aydınlattınız, parlattınız" diye konuştu.

'ANKARA’YA HİZMET VAKTİ BAŞLAMIŞTIR'

Yavaş, kendine destek veren vatandaşların başını öne eğdirmeyeceğine söz vererek şöyle konuştu:

"Çok değerli Ankaralılar; şahsıma güvenerek bu başarıda en büyük pay sahibi olan Millet İttifakı’nın genel başkanları Sayın Kılıçdaroğlu ve Akşener’e, parti yönetimlerine ve kadrolara tekrar şükranlarımı sunuyorum. Ankara’da büyük imkansızlıklara rağmen bir destan yazdınız. Hak için çıkılan yolda güçlünün değil haklının, mağdurun ve mazlumun kazanabileceğini gösterdiniz. Şimdi artık o utanç, iftira ve komploları, müfterilerin kucağına bıraktık. Bizim için Ankara’ya hizmet vakti başlamıştır. Söz verdik, 'oy verdi', 'vermedi' diye kimseyi ayırmayacağız, ötekileştirmeyeceğiz, adil hizmeti götüreceğiz, herkesi kardeş göreceğiz ve inşallah emaneti bizden sonrakilere alnımızın akıyla vereceğiz, 'herkesin başkanıydı' dedirteceğiz."