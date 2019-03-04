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Mansur Yavaş: Melih Gökçek artık bir seçmen, ben de onun oyuna talibim

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.03.2019 16:55 | Son Güncelleme

CHP Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mansur Yavaş, "Melih Gökçek artık bir seçmen, ben de onun oyuna talibim." dedi.

Mansur Yavaş: Melih Gökçek artık bir seçmen, ben de onun oyuna talibim

Mansur Yavaş, Bilkent Üniversitesi Milliyetçi Düşünce Topluluğunca, üniversite kampüsündeki Büyük Salon'da düzenlenen söyleşide öğrencilerle bir araya geldi. Yavaş, seçimleri kazandığı takdirde bir dönem belediye başkanlığı yapacağını, bunun siyasetin şeffaflığı açısından daha sağlıklı olacağına inandığını söyledi.

Ankara'da katılımcı belediyeciliği önemsediklerini kaydeden Yavaş, Ankara Büyükşehir Belediyesine verilecek bütçeyi ilçe belediyeleriyle kullanacaklarını, Ankara'yı tek elden yönetmeyeceğini dile getirdi.
Başkentte yapmayı planladıkları Termal Seralar, Ulus, Anadolu Kültür ve Bilişim Kenti Projelerine ilişkin bilgi veren Yavaş, esnaftan kendisine çeşitli talepler geldiğini, bunların hepsini yerine getireceklerini belirtti.

'MELİH GÖKÇEK ARTIK BİR SEÇMEN, BEN DE ONUN OYUNA TALİBİM'

Yavaş, "Bize Mustafa Kemal Atatürk'ün emanet ettiği Ankara'nın, Prag, Londra ve Paris ile yarışır şekilde, en marka başkentler arasında öncü kent olmasını istiyoruz." ifadesini kullandı.

Öğrencilerin sorularını da yanıtlayan Mansur Yavaş, özellikle Hacettepe Üniversitesi ve ODTÜ'de öğrencilerin uzun süre otobüs beklediğini, bu üniversitelerde ring sayısını artırmayı planladıklarını aktardı.

Bir öğrencinin "Ankara'da Melih Gökçek'in etkisinin devam ettiği düşünülüyor, bu durum için siz neler yapmayı planlıyorsunuz?" sorusu üzerine Yavaş, "Melih Gökçek artık bir seçmen, ben de onun oyuna talibim." dedi.

Mansur Yavaş, Avrupa'da, tarihi mekanların korunmasına önem verildiğini, bu yüzden Ankara'nın en eski semtlerinden Ulus'u koruyacaklarını ve Anafartalar Çarşısı'nı yıkmayacaklarını belirtti.

Programa, İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Aytun Çıray ve İYİ Parti Ankara Milletvekili Durmuş Yılmaz da katıldı. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
Mansur Yavaş Melih Gökçek

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Okuyucu Yorumları 9 yorum
Kaybedeceğini anladı tabi
Kaybedeceğinizi anlayınca çamura yattınız. Laf salatası yaparak melih gökçeğin adını kullanın. Melih gökçeğin adını kullanarak bakalım kaç puan alacaksınız.
yavaş mansur yavaş
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