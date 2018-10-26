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Mansur Yavaş: Melih Gökçek kımıldayamaz

POLİTİKA HABERLERİ  | 26.10.2018 09:18 | Son Güncelleme

2014'te yapılan yerel seçimde CHP'den Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı için aday gösterilen ve 31 Mart 2018'de yeniden CHP'den aday olacağı öne sürülen Mansur Yavaş, 'MHP'nin adayı Melih Gökçek' iddiasını yorumladı. Yavaş, Gökçek için "Kımıldayamaz" ifadesini kullandı.

Mansur Yavaş: Melih Gökçek kımıldayamaz

Vatan Gazetesi Ankara Temsilcisi Murat Çelik'in sorularını yanıtlayan Mansur Yavaş, CHP'den aday gösterileceği iddialarını değerlendirdi. Yavaş, "Bir kenarda kalıp izliyorum ben de herkes gibi. Yorum da yapmıyorum. Bekliyorum, bakalım" ifadesini kullandı.

Şu ana dek herhangi bir temasta bulunmadığını belirten Yavaş, "Gelişmelere bakacağız. Net bir şey de söylemek istemiyorum çünkü 'Adayım' desem bir türlü oluyor, 'Değilim' desem bir türlü oluyor. Görelim bakalım" dedi. Yavaş, Çelik'in"Melih Gökçek'in MHP'den aday olma ihtimali konusunda çıkan haberler hakkında ne düşünüyorsunuz?" sorusunu da şöyle yanıtladı:

"Ben o haberlere inanmıyorum. Gökçek kımıldayamaz. Bir günlük, saman alevi gibi bir gündem olur. Gökçek çıkıp "Teşekkür ederim ama ben AK Partiliyim, partime bağlıyım, beni aday yapsalar da yapmasalar da partimin emrindeyim" diye açıklama yapar. Bakın göreceksiniz."

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Mansur Yavaş Melih Gökçek ak parti CHP yerel seçim seçim 2019

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Okuyucu Yorumları 5 yorum
MARMARA DEPREMİNİ ABD VE FETÖ BİRLİKTE YAPACAK DİYEN CAHİL BİLGİSİZ MELİH GÖKÇEKTEN NE HAYIR GELİR.
Sanki sen çok kımildadin..geçen seçimden mhp liler dahil herkes oy verdi yine onu yenemedin şimdi arkandan mhp yok .seninde hiç Şansın yok.chp yanlışlıkla bu adamı aday göstermesin
KIMILDARSA BÜTÜN ÇARŞAFLAR ORTADA HADİ BAKALIM CESARETE.
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