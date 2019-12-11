Mansur Yavaş: Merkez Bankası faizinin yarı fiyatına kredi bulduk

Ankara’da toplu ulaşım ile ilgili yaşanan sorunların farkında olduklarını belirten Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, “Bunları çözmek için çalışma başlattık. Bu nedenle 300 yeni otobüs alma teşebbüsünde bulunduk. Bununla ilgili yurt dışı ucuz faizli kredi bulduk ve belediye meclisimize talepte bulunduk” dedi.

"CUMHURBAŞKANIMIZIN SÖYLEDİĞİ GİBİ..."

2010 yılında 2 bin 40 olan otobüs sayısının şu anda bin 540’a gerilediğini aktaran Yavaş, “Bunların 200 tanesi ilçelerimize hizmet vermektedir. Dolayısıyla şu anda bin 340 otobüsle hizmet vermek durumunda kaldık. Bu nedenle 300 yeni otobüs alabilmek için belediye meclisimizden borçlanma yetkisi istedik. Cumhurbaşkanımızın söylediği ‘kredinizi dışardan bulun’ söylemine uygun olarak dış krediden borçlanma talebimizin mecliste kabul edilmesini umuyorum” ifadelerini kullandı.

Değerli hemşehrilerim;



Ankara’da toplu ulaşım sıkıntılarını çözme çalışmalarımız dahilinde 300 yeni otobüs almak için yurt dışından Merkez Bankası faizinin yarı fiyatına kredi bulduk.



Belediye meclisimizin de bu talebi Ankara halkı için onaylayacağına inanıyorum. pic.twitter.com/9IbRfwPtSw — Mansur Yavaş (@mansuryavas06) December 11, 2019

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN NE DEMİŞTİ?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Kazandıkları birkaç belediye bunların dengesini bozdu, kendilerini yerden yere atmaya başladılar. “Biz bu şartlarda Ankara’yı yönetemeyiz” diyorlar. Niye yönetemiyorsun kazandın ya yönet. Ben buradan Ankara’nın suyundaki kirliliği gideremem. Devletten parayı alıyorsun. Parayı yönetme sanatını ortaya koyman gerekir. Kredi bulmak senin işin. Aynı şey İstanbul için geçerli. Madem ki bu horona girdin, işi yapacaksın. Bana borçlanma noktasında Meclis müsaade etmiyor. Borç yiğidin kamçısıdır. Borçlanma noktasında da yine Meclis belli sorumlulukları alamaz. Biz bu işi çözeriz, bunu görürse Meclis de size gerekli desteği verir. Görmezse veremez” demişti.

