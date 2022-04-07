Mansur Yavaş mı Ekrem İmamoğlu mu Kılıçdaroğlu mu? Son seçim anketindeki çarpıcı sonuç sosyal medyayı salladı

Son dönemde yaşanan gelişmelerin ardından anket firmaları son seçim tahminlerini paylaşmaya devam ediyor. Millet ittifakının çıkaracağı Cumhurbaşkanı adayının kim olacağı da merak konusu. Mansur Yavaş, Kemal Kılıçdaroğlu ve Ekrem İmamoğlu adaylar arasında. Son seçim anketinde dikkat çeken sonuçlar var.

MİLLET İTTİFAKI MI CUMHUR İTTİFAKI MI?

Yöneylem araştırmanın aktardığı son seçim anketine göre Millet ittifakı, Cumhur ittifakının önünde yer alıyor. 'Bu pazar seçim olsa hangi partiye oy verirdiniz?' sorusu sonrası sonuçlar dikkat çekti.

AK Parti %31.2 oy alırken CHP %28.6 oranında oy aldı. İYİ Parti'nin oy oranı %14.5 olarak dikkat çekerken HDP %10, MHP de %7.8 oy aldı. DEVA partisinin oyu ise %2 oldu.

'SEÇİMİ KİM KAZANIR?' SORUSUNA VERİLEN CEVAPLAR DİKKAT ÇEKTİ

Ankette vatandaşlara 'Sizce seçimi hangi ittifak kazanır?' sorusu yöneltildi. Millet ittifakı yanıtını veren %55.6'lık çoğunluğa karşı %44.4 oranında Cumhur ittifakı cevabı geldi.





