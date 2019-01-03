Mansur Yavaş, Muharrem İnce ile bir araya geldi

CHP Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mansur Yavaş, partisinin 24 Haziran seçimindeki Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce ile bir araya geldi.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mansur Yavaş, CHP’nin Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce ve Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün'ü kabul etti. Görüşmede yerel seçimler ve Ankara’nın sorunları konuşuldu. İnce 31 Mart yerel seçimlerinde Yavaş’a başarılar dileyerek, "Başarılar diliyoruz. Ankara’nın yıllardır çözülemeyen sorunlarına çözüm olacağınıza yürekten inanıyoruz. Yanınızdayız. Ne zaman arzu ederseniz, 'Alo' demeniz yeterli" dedi.

Ankara’nın yıllardır çözülemeyen sorunları nedeniyle vatandaşlarda büyük bir bıkkınlık oluştuğunu söyleyen İnce, "Siyaset ile ilgisi olmayan insanlar da dahil olmak üzere Başkent'e yakışmayan, kronikleşmiş sorunlar nedeniyle Ankara’daki belediyecilik anlayışının değişmesi gerektiğini düşünüyor. Bu sadece burada değil, Türkiye'nin birçok yerinde dillendirilen bir konu. Bu algı artık oluşmuş. Yavaş yavaş bu iş olmuş diyorum. Sayın Başkanın tecrübeleriyle Ankara'yı daha yaşanılır bir kent yapacağına inanıyoruz” diye konuştu.